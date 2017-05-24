Elektrikli kaykay XTND, Kickstarter'da yardım bekliyor. Şu anda hedeflenen bütçeyi aşmayı başaran XTND, yapay zeka kullanarak elektrikli kaykay deneyimi sunuyor.

Ülkemizde pek popüler olmasa da dünyanın popüler araçlarından olan kaykaylar, teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha farklı bir hal almaya başlıyorlar. XTND’nin elektrikli kaykayı Kickstarter’a çıktı. Güzel bir proje olarak dikkat çeken XTND, elektrikli olmasının yanında yapay zekayı da işin içine sokarak bir bütün halinde deneyim sunuyor.

Kickstarter’daki 100.000 dolarlık hedefine hızlıca ulaşan elektrikli kaykay, yalnızca 3 kg ağırlığında. Bu kilo ile birlikte dünyanın en hafif elektrikli kaykayı olma özelliğini de kazanan XTND, 999 dolardan satılacak.

Takılabilir 99 Wh pili sayesinde saatte 45 km hıza ulaşan kaykay, yaklaşık 20 kilometrelik mesafe ömrü sunuyor. Pili yalnızca 1 saatte tekrar şarj edebildiğiniz kaykayın motorları 1.800 W’luk güç çıkışı üretiyorlar. Bu özellikler hoş gözükse de XTND’yi diğer elektrikli kaykaylardan ayıran özellikler değiller.

Ürünü diğer elektrikli kaykaylardan ayıran asıl özelliğin yapay zeka olduğunu belirtelim. Bir telefona veya akıllı saate takılan kaykay, binicilik hareketlerini izlemek, düzenli güzergahları öğrenmek, daha yumuşak arazi ve az tepe tırmanışı ile daha iyi olanları önermek için tasarlandı. Yapay zekanın önerdiği özellikler, pil ömrünün uzamasını sağlıyor.

Kickstarter projesinin bitmesine 44 gün var, ancak daha şimdiden hedeflenen 100.000 doları aşarak 115.000 dolardan fazla parayı kazanmış durumdalar. XTND'nin Kickstarter sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ülkemizde bu ürünün çok fazla kullanılmayacağını düşünüyorum. Ancak arazi şartları ve ortam müsait olsaydı, yapay zekalı elektrikli kaykay veya buna benzer ürünler satın almak ister miydiniz?