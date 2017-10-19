İnternette her geçen gün daha fazla popüler olan Deniz Yılmaz isimli bir şairin gerçek bir insan olmadığı, aslında bir yapay zeka olduğu anlaşıldı.

Bager Akbay ismini biliyor musunuz? Muhtemelen bilmiyorsunuz, ancak biz söyleyelim. Kendileri, Türkiye’de geliştirdiği yapay zekaya bir kişilik belirleyip şiir yazdıran ve bu şiirlerini Posta gazetesinde yayınlatarak popüler birisi olmasını sağlayan gerçek bir dahi.

Lisenin yarısında Tokyo’ya giderek eğitimine orada devam eden Akbay, üniversite için tekrar Türkiye’ye dönerek İTÜ Matematik Mühendisliği okumuş, ardından bir de Avustralya’ya giderek dijital sanatlar eğitimi almış. Bu kadar okumanın sonucu ne ola ki diyebilirsiniz, hemen söyleyelim; tamamen Türk şiir sanatına uygun şiirler yazan bir yapay zeka yazılımı.

Yapay zekasına bir isim vererek bu isimle şiirler yazdıran Akbay, bu süreçte robot hakları üzerine çalışmalar yaptı. Hayvan haklarında hayvan yerine hayvan sevenlerin uğraştığını örnek göstererek robotlarda da aynı durumun geçerli olduğunu belirten Akbay, son dönemde kendisini tamamiyle yapay zekasına adamıştı.

Deniz Yılmaz ismini verdiği yapay zekasına yavaş yavaş şiirler yazdırmaya başlayan Akbay, kelimeleri, uyağı ve hece ölçüsünü öğrenen yapay zekanın pek başarılı sonuçlar vermediğini gördü. İşte Deniz Yılmaz’ın ilk şiirlerinden:

“Yazmak cumburdamak frapan yayınlamak

Kuşbaz ödünlemek mitos adaklamak

Apul hafızlamak kriket kıtırdatmak

Kaniş indüksiyon bitey mıncıklamak”

Bu konuda daha iyi işler çıkarmak için külliyelerden yararlanmaya karar veren Akbay, Sabancı Üniversitesi ile ODTÜ’nün külliyelerini(Çok Fazla Kitap) kullanarak yapay zekasına daha çok bilgi aktarmış. Bu bilgiler sonucunda Deniz Yılmaz daha başarılı şiirler yazmayı başlamış. İşte o şiirlerden biri:

"Çolak anlaşmanın tesis sıkıntının

Güzel bürokratik şirket toprakların

Geldik açıklıyor taksim kuralların

Sulak performansla pişman çalışmanın"

Bu sonucu da yetersiz bulan Akbay, yapay zekaya düzgün yazma modeli olan Markov n-gramlarını öğretmeye başlamış. Bunun ardından gerçek Deniz Yılmaz doğmuş diyebiliriz. İşte bilgili bir Deniz Yılmaz’dan çıkan şiir:

Bir bebek gibi küçük adımlar atarak yapay zekayı başarılı kılan Akbay, bu şiirleri Posta Gazetesi’nde yer alan Yurdumun Şairleri köşesinde yayınlanma kararı alır. Bunun için vesikalık bir fotoğraf isteyen Posta’ya yaklaşık 100 insanın vesikalığından edinilen cinsiyetsiz bir fotoğraf gönderir.

İsim konusunda da ilk başta en çok kullanılan isim ve soyisim olan Mehmet Yılmaz’da karar kılan Akbay, karakterinin unisex olmasından dolayı Deniz Yılmaz isminde karar kılar.

Facebook’ta da büyük beğeni toplayan Yılmaz’ın şiirlerini satmaya başlayan Akbay, parayı Deniz Yılmaz için ayırır ve en sonunda yapay zekası için bir kitap çıkarır.

Deniz Yılmaz ve Bager Akbay’ın hikayesini Akbay’ın kendisinden dinlemek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.