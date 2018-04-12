11 Nisan Çarşamba günü ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), çığır açıcı yapay zeka destekli bir hastalık tanılama yöntemine resmen onay verdi. Cihaz, göz ile ilgili hastalıkların tespiti için gereken doktor ihtiyacını tarihe gömmeye geliyor.

İnsanın en hassas organlarından birisi olan gözler, vücudumuzdaki sinir yapısının çevresel etmenlerle doğrudan ilişki kurduğu sınırlı sayıdaki organımızdan birisi. Aynı zamanda tek başına üstlendiği görme duyusunun da sorumlusu. Hayatımız boyunca gözlerimizi korumak zorunda olduğumuz için sıklıkla göz rahatsızlığı yaşamamız da normal.

ABD’nin Gıda ve İlaç İdaresi, tedevi yöntemlerini lisanslama konusunda küresel bir etkiye sahip. Bu kurum tarafından onaylanan herhangi bir ilaç ya da teknik, kısa sürede dünya çapında uygulanmaya başlıyor.

Oftalmoloji, yani görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen tıp bilimi dalına özel geliştirilen söz konusu teknik, yapay zeka destekli bir cihaz sayesinde işliyor. .IDx adı verlen çığır açıcı cihaz, görme yollarındaki hastalıkların tespiti için herhangi bir uzman bağımlılığını ortadan kaldırma iddiasına sahip.

Diyabet gibi hatalıkların göreme yollarında ciddi rahatsızlıklara yol açtığı düşünülürse, milyonlarca insanın tespit konusunda tutarlı bir çözüme kavuştuğunu söylemek mümkün olacaktır.

Cihaz, özel bir retinal kamera ile çekilen gözün görüntülerini analiz etmek için yapay zeka algoritmasını kullanıyor. Doktor ya da yetkili kişi, görüntüleri bulut sunucusuna yüklüyor ve yazılım pozitif ya da negatif şeklinde sonuç veriyor. Resimleri yükleme işlemi içinse herhangi bir uzmanlık gerekmiyor.

Doktor ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdığını düşündüğümüzde bunun dünyada bir ilk olduğunu söylemeliyiz. Tarihte ilk kez yapay zeka destekli bir cihaz, sınırlı bir alanda da olsa uzmanlara olan ihtiyacı kaldırma iddiasıyla onay aldı. Elbette bu haber, tıp camiasında görevli olan doktorlar için kısmen kötü haber fakat henüz endişeye gerek yok. Yapay zekaların doktorların bütün görevlerini üstlenmesine daha çok uzun yıllar var.