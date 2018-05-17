Huawei Honor 10’un Detaylı Kamera İncelemesi(Video)

Geçtiğimiz günlerde Londra’da düzenlediği etkinlik ile yeni amiral gemisini tanıtan Huawei'in alt markası Honor, yapay zekalı kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Huawei'ın daha düşük fiyatla akıllı telefon sahibi olmak isteyenler için çıkarmış olduğu Honor markasının son amiral gemisi Honor 10 tanıtıldı ve kamerasıyla beğeni kazandı. Huawei'in son dönemde çıkartmış olduğu telefonlarda görmüş olduğumuz yapay zekalı kamera teknolojisi, Honor 10'da da karşımıza çıkmakta. Xdadevelopers adlı YouTube kanalının yüklediği video, telefonun kamerası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Fotoğraf performansının yanı sıra video kısmında da başarılı olduğunu gördüğümüz Honor 10'un arka kamerası, 4K çözünürlükte videolar çekmenize olanak sağlıyor. Tıpkı Huawei telefonlarda da olduğu gibi ön kamerasında bokeh efektli fotoğraflar çekmemize olanak sağlayan Honor 10'un, ön tarafında 24 MP'lik bir kamera yer almakta.

Yapay zekalı kameraların bizlere neler kazandırdığını öğrenmek isterseniz yukarıdaki 2 fotoğrafa bakabiliriz. 1. fotoğrafta yapay zeka modu kapalı durumda çekim gerçekleştirilmiş, 2. fotoğrafta ise yapay zeka modu açık bir şekilde çekim yapılmış. Yapay zekadan destek alan fotoğrafın renklerinin çok daha doygun olduğunu görüyoruz.