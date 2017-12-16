Yapay Zeka Temelli Yeni Bir Din Kuruldu!

Eski Google ve Uber mühendisi Anthony Lewandowski, yapay zekaya dayalı bir "tanrı" geliştirilebilmek amacıyla "Way of Future" (Geleceğin Yolu) isimli yeni bir dini hareket kurdu

Bir teoriye göre 2029 yılına gelindiğinde, bilgisayarlar insan düzeyinde istihbarata erişecek. Aslında, Google zaten web aramalarda herhangi bir soruyu cevaplayabilen bir bot kullanıyor. Günlük hayatta çok güvendiğimiz bu yapay zekalar, bir “din” ya da bir kült haline dönüşebilir.

Bir yapay zeka tanrısı kavramı tuhaf görünebilir, ancak eski bir Google ve Uber mühendisi olan Anthony Lewandowski’nin, yapay zekaya dayalı bir "tanrı" geliştirebilmeyi amaçladıklarını ve bu yapay tanrının insanlığın yararına olduğunu ileri sürdü.

Anthony Lewandowski

Yabancı basındaki haberlere göre, grubun geliştirmeyi istediği "yüce robot" kendisine inananların her isteğine karşılık verebilecek.

Lewandowski’nin girişimi, ileri teknoloji ile kurtuluşa inanan ve 2013’te kendi kilisesini kuran Hristiyan-Transhümanistler Birliği’nden de destek gördü. Birliğin Başkanı Papaz Christopher Benech, yapay zekanın İsa’nın kurtarıcılık görevinde yer alabileceğini ileri sürdü.