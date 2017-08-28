Yapay Zeka Ürünü İlk Müzik Albümü Yapıldı!

Müzisyenlerin ve teknoloji uzmanlarının bir araya gelerek ortaya çıkardıkları ‘yapay zeka sanatçıcı’ Amper, dünyanın ilk yapay zekalı müzik albümünü yayınladı.

Yapay zekanın geldiği noktayı artık hafife almamamız gerektiğini iyice özümsemeye başladık. Elon Musk gibi teknolojinin öncü isimleri, yapay zekanın hayatımıza bu kadar fazla dahil olmaması ve bazı önlemler alınması gerektiğini defalarca yinelemiş, hatta bununla ilgili bir de BM’ye yazılan mektubun altına imzasını atmıştı. Fakat görünen o ki yapay zekanın gelişimi kesinlikle hız kesmeyecek ve hepimizi farklı alanlardaki becerileriyle karşımıza çıkmaya devam edecek.

Geçtiğimiz hafta müziği ve videosu Amper tarafından hazırlanan I AM IA (Ben Yapay Zekayım) isimli bir single albüm çıkarıldı. Albümde sosyal medya yıldızı ve şarkıcı olan Taryn Southern söz yazarı olarak bulunuyorken, ayrıca Break Free isimli şarkıyı seslendirecek videoda da yer aldı.

Dünyanın ilk yapay zekalı albümüne ait Break Free isimli şarkıyı aşağıdan dinleyebilirsiniz.