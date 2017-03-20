Yapay Zeka, Yaşlanmayı Geciktirmek İçin Kullanılacak!

İki sağlık devi Life Extension Foundation ve InSilico Medicine, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve erken yaşlanmayı önlemek için öğrenme algoritmaları uygulayacak.

Life Extension Foundation ve InSilico Medicine, yaşlanmayı geciktirmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla belirli besin kombinasyonlarını belirlemek için bir araya geldi.

İki firma, hücresel yaşlanmayı yavaşlatan hatta belli ölçüde tersine çevirebilen bileşikleri taramak için gelişmiş yapay zeka yöntemlerinden ve kapsamlı öğrenme algoritmalarından faydalandı.

Ageless Cell yapısı, yaşlı hücreleri baskıladığına inanılan dört doğal bileşik olan myricetin, NAC, gamma tocotrienol ve EGCG'yi içeriyor. Bilim insanları, bu besinlerin hepsinin yaşlanmayı önleyici yollara yarar sağlamak için farklı şekillerde birlikte çalıştığını keşfettiler. Söz konusu bileşikler, vücuttaki yaşlanma faktörleri ile mücadele edebilir ve bedenin genç ve sağlıklı kalmasını sağlamak için belirli biyolojik yöntemler oluşturabilir. Life Extension'ın kıdemli bilim insanı Michael A. Smith, "Ageless Cell ile hücresel saati geri çevirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullanacak kadar iddialı.

İşbirliği ortaklığı, gereksiz diyet takviyelerini ortadan kaldırmayı da hedefliyor. İkilinin diğer amacı ise biyomedikal araştırmalardaki sonuçları izleyen ve yaşlanmaya karşı pozitif sonuçlar veren yapıları sınıflandıran bir veritabanı oluşturmak.