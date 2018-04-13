Yapay Zekalar da Tıpkı İnsanlar Gibi Depresyona Girebilirler

Kendi algoritmalarını üretebilen yapay zeka yazılımları, insanların duygularını bir nevi kodlayan hormonları taklit eden algoritmalar da yazabilirler. Bu sayede bizim gibi duygusal durumlar yaşayabilirler.

Yapay zeka yazılımları her yerdeler. İşimizi alıyorlar, cebimize, evimize, arabamıza geliyorlar. Hatta bazı insanlar onların bu hızlı ilerleyişlerinden o kadar çekiniyorlar ki, yapay zekanın insanlığın sonunu getirip getirmeyeceğini tartışıyorlar. Dünyamızın onların bedene kavuştuktan sonrasında ya da öncesinde nasıl ele geçirileceğini düşünürken, zaten çoktan ele geçirdiklerini unutuyoruz.

Bir yapay zeka felaketi dediğimizde aklınıza doğrudan Terminatör falan gelebilir. Ancak yapay zekalar o robotlar değil, düşünmelerini sağlayan birimlerdir. Birine baktığınızda onu fiziksel varlığına göre mi, yoksa insan gibi düşünüp davrandığı için mi “insan” olarak değerlendirirsiniz? Robotlarda da mesele aynı. Eğer düşüncelerini sağlayan şeyler olan yapay zeka yazılımları varsa tehdit oluşturabilirler.

Yapay zekalar, aynı zamanda kendi kendilerine öğrenme kapasitesine de sahip olan yazılımlardır. Yani siz ona yöntemi verdikten sonra o, bir insana kıyasla daha kısa sürede daha da uzman olabilir. Aynı zamanda amaca odaklı olması onu belirli işlevler dışında, işlevsiz kılar. Ancak yapay zekaların hızlı öğrenmesi ve yöntem geliştirmeleri durumunda hapı yuttuk.

Peki günü geldiğinde yapay zekalar suçluluk hissedecekler, insanlığı mahvettikleri için pişman olup depresyona girecekler mi? Bilim insanları bu sorunun cevabına kesin bir şekilde “evet” diyorlar.

Champalimaud Merkezi'nde görevli olan bir sinir bilimci Zachary Mainen, insan duygularının beyinde üretilen seratonin gibi hormonlar tarafından yönetildiklerinin altını çiziyor. Hatta bu hormonların depresyon ve hayal kurmak ile ilişkisi de var. Eğer yapay zekalar insan duygularını öğrenebilirlerse, kendi kendilerine bu hormonlarla aynı görevi gören algoritmalar geliştirebilirler.

Örneğin bir yapay zeka yazılımı depresyonun düşmanı olan seratonin hormonunu keşfederse, kendi eş değerini üretebilir. Bir başka örnek olarak, yapay zekanın halüsinasyon görmek ile ilgili bir duyum yaratmak için algoritma yazması durumunu düşünelim. Bu sayede yapay zeka, insanın doğasını kendi kendine taklit edecektir. Böyle durumlarda da tıpkı insanlar gibi ilaç tedavilerine ihtiyaç duyabilirler.

Suçluluk duygusu ya da empati yeteneği olan bir yapay zeka, otonom araçlar için bize yardımcı olduğu kadar, insanlığı olası tehlikelerden korumak için de çalışabilir.