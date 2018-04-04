Hayatımızın bir çok alanında yer alır hale gelen yapay zekalar, şimdi de diğer gezegenlerdeki yaşamı destekleyen koşulları tanımlamayı öğreniyor.

Gelişen koşullar ile birlikte yapay zekalar, teknolojiden yaşama birçok alanda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Plymouth Üniversitesi’ndeki Robotik ve Nöral Sistemler Merkezi’nde bulunan bir araştırma ekibi, yapay zekaların diğer gezegenlerdeki yaşam olasılığını bulabilecekleri ve yaşam belirtileri hakkında tahminlerde bulunabileceklerini iddia ediyorlar. Bu bağlamda araştırmacı grup, 4 Nisan 2018’de Liverpool’daki Avrupa Astronomi ve Uzay Bilimleri Haftası’nda (EWASS) çalışmalarını sundular.

Araştırmanın güç aldığı temel konu, yıldızlararası bir aracın (SIV) eğitilerek, gezegenleri tanımlayabilmesi ve sınıflandırabilmesiydi. Yapay sinir ağı kullanılarak gezegenleri tanımak ve tanımlamak mümkündü. Bu bağlamda bir sıralama yapan ekibe göre, gezegenlerde yaşam şansı şu şekildeydi:

Dünya

Erken Dünya (Dünyanın insan ırkı olmadan önceki hali)

Mars

Venüs

Titan (Satürn’ün Ay'ı)

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Yapay sinir ağı, düğüm adı verilen yapay nöronlardan oluşan birbirine bağlı bilgisayar sistemleri anlamına gelir. Sistem, biyolojik sinir ağlarını gevşek bir şekilde taklit etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu bilgi sistemleri, karmaşık kalıpları tanımlamak için kendi yeteneklerimize rakip olan örüntü tanıma yoluyla öğrenilebilir.

Belirlenen gezegenlerle ilişkili olarak yüzlerce parametre bulundu. Şu an sadece yeryüzündeki yaşam örneklerine sahip olduğumuzdan diğer gezegenler, dünyadan farklı olarak sahip oldukları atmosfer ve yörünge faktörleri ele alınarak değerlendirildi.

Proje sunumunu yapan ve çalışmada sorumlu olan Angelo Cangelosi, sonuçların şu an için umut verici olarak göründüğünü söyledi. Yapay zekanın önemli rol oynadığı alanlar giderek fazlalaşıyor. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de Mars yaşanılabilir bir gezegen midir?