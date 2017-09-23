Yapay Zekalar Hakkında Putin Uyardı: Bizi Yiyebilirler(?)

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladmir Putin, Yandex'in kurucularından Arkady Voloz ile yaptığı bir basın toplantısında, yapay zekaların bizi yiyebileceği (?!) uyarısında bulundu.

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladmir Putin, Yandex'in kurucularından Arkady Volozh ile geçtiğimiz günlerde basın önünde bir görüşme yaptı. Rusya'nın teknolojik gelişimi ve dünyadaki teknolojik gelişmeler üzerine sohbet eden, Volozh ve Putin'in sohbeti yapay zekalara geldiğinde ise konu biraz değişti. Özellikle de Rusya Devlet Başkanı'nın yapay zeka ve robot teknolojisi hakkında genelde sert açıklamalar yapan Putin'in Volozh'a ne soracağı merakla bekleniyordu.

Putin ise yapay zekalarla ilgili olarak Volozh'a "Bizi ne zaman yemeye başlayacaklar?" sorusunu sordu. Volozh'un cevabı ise "Umarım asla. Robotlar ve yapay zekalar bizden bir şeyleri daha iyi yapan ilk makineler değiller. Kepçe'de bizim kürekle kazmamızdan daha iyi iş çıkarıyor ancak bizi yemeye çalışmıyor." oldu. Putin'in buna karşılık cevabı ise "Onlar düşünmüyorlar" oldu.

"DARPA ve Robotic Technology, Inc.'in beraber tasarladığı ölü ağaç gibi biyokütleler ile enerji üretebilen askeri tank robot."

Her ne kadar şakayla karışık gibi gözüken bir sohbet olsa da, kağıt üzerinde ölü ağaçlar gibi biyolojik atıkları enerji kullanabilen robot tasarımları var. Putin'in bu ürkütücü ve esprili gözüken(!) açıklamasının ardından ne düşünüyorsunuz bilmiyorum, ancak bize bugüne kadar yapay zekalarla ilgili genelde sert açıklamalar yapan bir devlet başkanının bu konuda da şakası yok gibi geliyor. Yine de umarız bu sadece ürkütücü bir tahmin olarak kalır.