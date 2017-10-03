Yapay Zekalar Hakkında Şehir Efsanesine Dönüşen 5 İddia!

Yapay zekalar geleceğimizi tehdit ediyor mu? İşlerimizi elimizden alarak bizleri köle mi yapacaklar? Yapay zekalar için konuşulan şehir efsanelerine cevap vermek istedik.

Geleceğin yapay zekalarla birlikte şekilleneceği artık çok açık. Öncü teknoloji firmalarının her geçen gün daha çok önem verdiği yapay zekalar, Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi ünlü isimlerin açıklamaları ile insanları ikiye ayırmıştı. Bir grup, yapay zekaların çok tehlikeli olduğunu ve hemen durdurulması gerektiğini savunurken, diğer grup kontrolün insanlarda olduğunu savunuyor.

Bu tartışmalar devam ederken bazı konulara açıklık getirmek istedik. Yapay zekalar hakkında artık bir şehir efsanesine dönüşen 5 konudan bahsedeceğiz. Bu konulardan sonra yapay zekaları daha iyi anlayacağınızı düşünüyoruz.

Yapay zekalar tüm işlerin yerini alacak

Yapay zekalar, otomasyon ve tekrarlanabilir işlerin büyük bir kısmını etkileyecek, ancak burada tüm işlerden bahsetmiyorum. Zaten şu anda bile hemen her sektörde yapay zeka ve robot teknolojisinden yararlanılmaya başlandı. Şu anda yepyeni bir endüstriyel devrim yaşıyoruz. Bu süreçte pek çok iş ölecek, bununla birlikte pek çok da yeni iş doğacak. İnsanlar kişisel özelliklerini sergileyebilecekleri işlere yönelirlerken, arkada kalan işler robot teknolojisi tarafından çözülecek.

Yalnızca düşük nitelikte ve manuel işler yapay zekaların hakimiyetinde olacak

Bu da tam anlamıyla bir yanlıştır. Şu anda bile yapay zeka donanımlı robotlar ve makineler, doktor, avukat gibi toplumda en çok eğitim görmüş insanların mesleğini yürütüyorlar. Bunu yaparken insan hatalarına düşmedikleri için gelecekte en güvenilir meslekler bile yapay zekaların eline geçebilir. Yine de üzülmeye gerek yok, yeni meslekler çıkacak.

Yapay zekalar süper akıllı bilgisayarlarla her şeyi insanlardan daha iyi yapabilir hale gelecek

Genel olarak iki çeşit yapay zeka uygulaması var. Bunlar; uzmanlaşmış ve genelleştirilmiş yapay zekalar. Uzmanlaşmış yapay zekalara yukarıda belirttiğimiz gibi doktorluk yapanları örnek gösterebilirken, genelleştirilmiş yapay zekalar ise daha çok insan gibi davranan ve öğrenmeye yönelik uğraşanlardır. Bunların şu anda insan ırkına ait bir tehlikeleri yok. Gelecekte olması içinse çeşitli ortamların oluşması gerekiyor.

Yapay zeka insan istihbaratını hızla aşacak

Bu durum aslında bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Zeka tek bir boyutla ölçülmez; yaratıcı yetenek, duygusal zeka(empati gibi) ve stratejik düşünce gibi alanlarda bilgisayarların bizi aşması gerekiyor. Bu durum şu an için gerçeği yansıtmıyor, yapay zekalar her şeyi bilmelerine rağmen insan gibi hareket edemiyorlar.

Yapay zeka, üstün ırk olduğunu iddia ederek insan ırkını köleleştirecek

Bu açıkça Terminator ve Matrix filmlerini izleyenlerin savunduğu bir senaryo oluyor. Stephen Hawking, Elon Musk gibi isimlerin de tehlikenin gerçek olduğunu savunmasının ardından yapay zeka teknolojisi tepki çekmeye başladı.

Açıkçası bunun olma ihtimali elbette var, ancak çok uzak bir gelecek olmasının yanında bunun mümkün olması için toplumlar tarafından ödenek ayrılması gerekir. Her evde bir yapay zeka robotu olursa gelecekte dünyanın kontrolünü ele geçirebilirler, yine de insanoğlunun bu teknolojileri geliştirirken temkinli davranması gerekiyor.

Gelecek yapay zekalar için nasıl olacak bilinmez, ancak şu an için dünyaya yardımcı olan çok önemli bir beyin konumunda yer alıyorlar.