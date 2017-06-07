Yapay Zekalar, Oyunları Daha Hızlı Öğrenecekler

Yapılan bir deneyde eğitimden geçen yapay zeka, "Space Invaders" oyununda insanlarla aynı skoru almayı başardı.

Google, DeepMind'a kendi başına Atari oyunları oynamasını öğretmişti. Fakat Microsoft'a ve Almanyalı araştırmacılara göre insanların yardımı kullanılırsa yapay zekanın öğrenme hızının artabileceği belirtildi. Araştırmacılar çeşitli yeteneklere sahip oyuncular çağırdı ve bu oyunculara Ms. Pac-Man, Space Invaders, Video Pinball, Q*Bert ve Montezuma's Revenge oyunlarını oynattı. 45 saatlik bu oyun videolarını izleyen yapay zeka algoritması insanları Pinball oyununda yendi ve Montezuma's Revenge oyununda da kafa kafaya bir performans gösterdi.

DeepMind'ın deneme ve yanılma metodları yerine insanların video kayıtlarını izleyen bu yapay zeka algoritması oyunları daha kısa sürede oynamayı öğrenebildi. Şimdiki kullanılan en iyi yöntemde milyonlarca egzersiz denemesi gerekiyor fakat bu üzerinde çalışılan yeni sistemde insanların yapay zekaya oyunun nasıl oynandığını göstermesi yeterli olacak.

Araştırmacılar yapay zekayı "Javatari" adındaki Atari 2600 emulatörü ile eğitti. Sonrasında aynı yazılım herkesin oynaması için kullanıma açıldı. Yapılan her adım sonucuyla birlikte kaydedildi. Oyuncuları motive etmek için ise diğer oyuncuların aldığı ortalama puanlar ve Google'ın DeepMind sisteminin 2015 yılında aldığı puan oyunculara gösterildi.

Sonuç olarak bu araştırma ile 45 saatlik saniyede 60 kareden oluşan görsel kaydedildi. Bu da yaklaşık 9.7 milyon farklı görsel demek oluyor. Bu verileri değerlendiren algoritmalar insanları Pinball oyununda geçmeyi başardığı gibi Q*Bert ve Space Invaders oyunlarında da aynı performansı gösterdi.

Araştırmacı takımın belirttiğine göre daha iyi oyuncuların oyunları kaydedildiğinde sonuçlar da daha iyiye gidiyor. Şimdilik daha iyi oyuncuların kayıtları ile araştırmanın geliştirilmesi planlanıyor. İncelemek isteyenler için de bu adresten 12.5 GB boyutundaki araştırma verileri kullanıma sunulmuş durumda. İlgili videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.