Yapay Zekalar Şimdi de Basketbol Oynamayı Öğreniyor

Yapay zekalar ve robotlar, günümüzün en önemli teknolojileri olarak kabul ediliyor. Her geçen gün daha da geliştirilen yapay zeka teknolojisi, şimdilerde yeni bir yeteneğe daha kavuştu.

Yapay zeka teknolojisi, muhtemelen günümüzün ve geleceğin en önemli teknolojileri arasındadır. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu teknoloji, artık bizlerin de yaşamını şekillendiriyor. Bu noktada hepimizin ufkunu açan yapay zekalar, yeni bir işlev daha kazandı. Basketbol oynamanın mantığını çözen araştırmacılar, yapay zekalara basketbol oynamayı öğretti.

Düşününce basit görünen bu yetenek, aslında oldukça karmaşık bir düzene sahip. Gerçekte öğrenimi belki de kolay olan bu düzen, işin içine makineler ve yapay zekalar girince tamamen değişiyor. Bilgisayar simulasyonları ile modellenen ve yapay zekalara dahil edilen beceriler; top sürme, gerekli mesafeden potaya top atma ve benzeri hareketleri içeriyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen sistem, gerçek basketbol oyuncularının hareketleri izlenilerek geliştirildi. Araştırmanın başyazarlarından olan ve konu hakkında konuşan Libin Liu, EurekaAlert’e verdiği demeçte, "araştırma, sporu yetenekli avatarlara entegre etmenin kapısını açıyor" ifadelerinde bulundu.

Yapay zekalar basketbol oyununu iki aşamada öğrendiler. İlk olarak devrilme ya da engellere girmeden sahanın etrafında hareket etme konusunda ustalaştılar. Kollarını ve ellerini nasıl kontrol edeceğini ve dijital basketbolun hızını, hızın yönünü öğrenen yapay zekalar, sonrasında öğrendikleri tüm bilgileri harmanlayarak etkili bir şekilde basketbol oynayabildiler.

Araştırmacılar, fizik tabanlı top sürme işleminin dijital olarak yeniden üretilmesinin zor olduğunu belirtti çünkü basketbolcular sadece kısa süre içinde topla temas kuruyordu. Öte yandan yapay zekalarda bir de gözden kaçan hata mevcuttu. Gerçek hayatta yetenekli oyuncular, topu nasıl döndüreceğini ve çevreden gelen etkileri gözlemlerken, yapay zekalar bu özellikten yoksundu.

El-göz koordinasyonundan yoksun olan yapay zekalar, top hareketlerini izlemek yerine, takımların belli bir hareket için topun en olası yollarını hesaplamayı tercih ettiler. Söz konusu hesaplamalar ise beraberinde çeşitli antrenmanları getirdi. Tüm bunların sonucunda, gerçek dünyadaki hareketlerle yapay zeka hareketleri birbirine son derece benzedi. Hala daha geliştirilmekte olan yapay zeka teknolojisi, ilerleyen dönemlerde daha gerçekçi şekilde basketbol oynaması bekleniyor.