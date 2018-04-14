Yapay Zekalar Şimdi de Köpek Gibi Düşünmeyi Öğreniyor

Gelişen teknolojik gelişmeler ile beraber yapay zekalar artık kulağa hiç de yabancı gelmiyor. Daha önce insan gibi hareket etmeyi öğrenen yapay zekalar, şimdi de köpek gibi düşünmeyi öğrenecek.

‘Yapay zeka köpekten ne öğrenebilir ki?’ diyorsanız öncelikle oldukça fazla şey öğrenebileceğinin altını çizmek isteriz. Bu bağlamda konu ile ilgilenen Washington Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü’nde görev alan araştırmacılar, köpek ırklarının davranışlarını yorumlamak ve tahmin etmek için yapay zekaları eğittiler. Araştırma sonuçlarına bakacak olursak, yapay zekalar için yeni bir eğitim kaynağı daha çıktı.

Yapay zekalara bu düşünce ve davranış biçimini öğretebilmek için öncelikle bir köpeğin verilerine ulaşılması gerekiyordu. Bu bağlamda Kelp adlı bir köpekten video ve hareket biçimleri elde edildi. Köpeğin eklem bölgelerine ve kafasına monte edilen sensörler sayesinde birçok veri kazanıldı. Ardından elde edilen bu veriler sayesinde araştırmacılar, Kelp’in davranışlarını derin öğrenme teorisi kullanılarak analiz edildi. Bu yöntem ise veriden desenleri taramak için kullanılabilen bir yapay zeka tekniğidir.

Araştırma içerisinde bulunan ekip, yapay zekaların tahmin yeteneğinin çok yüksek olduğunu ancak sadece bazı zamanlarda bu tahminlerin tutmadığının altını çizdiler. Bunu daha net açıklamak gerekirse, yapay zekaya bir dizi merdiven gösteriyorsanız, yapay zeka bu görselden köpeğin oraya tırmanacağını tahmin edebiliyor.

Oldukça zeki olan yapay zekalar, köpeklerin hangi hamlelerde bulunacağını, nereye gideceklerini ve ne yapmamaları gerektiği gibi bir çok bilgi ile de donatılabilir. Bu aslına bakarsanız ilerisi için de oldukça yararlı bir çalışmadır çünkü köpekler, bebek ve yetişkini ayırabildiği gibi insan ve robotu da ayırabilir. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de böyle bir gelişme gerekli miydi?