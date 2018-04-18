Daniel J. Buehrer adlı bir emekli profesör ilerleyen dönemlerde yapay zekaların nasıl kontrol altında tutulabileceği hakkında birtakım açıklamalar yaptı.

Tayvan'daki Chung Cheng Üniversitesi'nden emekli bir profesör olan Daniel J. Buehrer, bu ayın başlarında, makine bilincinin varlığı ile alakalı bir makale yayınladı ve bu konu hakkında insanları bilgilendirdi.

Yapay zeka konusu, mühendislik çevrelerince gerçekten önemli bir konudur. Ancak insanlar, insanlardan tamamen bağımsız olarak varolan mekanik varlık türünü kabul etmeye henüz hazır değil. Tıpkı geçmişte televizyon ve bilgisayar fikri ne kadar uç geliyorsa şu anda da yapay zeka insanlara çok absürt bir konuymuş gibi geliyor.

Eğer Buehrer'in makalesinde yer alan teorileri doğruysa, onun matematik hesaplamaları, her şeyi kapsayan, tüm-öğrenme algoritmasının yapımına yardımcı olabiliir. Buehrer, Pedro Domingos'un “Master Algoritma” kitabında öne sürdüğü gibi, tek bir yöneticiyi, yapay zekaların bazılarını organize etmek için matematiksel bir yöntem kullanmayı öneriyor.

Buehrer ayrıca, bu tür sistemlerin yalnızca okunur donanımlar üzerinden geliştirilmesinin gerekli olabileceğini belirtiyor. Böylelikle makinelerin yeni kod yazması veya daha duyarlı hale gelmesi olasılığını ortadan kaldırmayı planlıyor. Profesör uyarılarına devam etti: "Ancak, rızası olmadan bilinçli bir yapay zekayı kapatmak cinayet olarak görülmeli ve her ülkede buna uygun bir ceza verilmelidir.”

Bu yöntemleri, gelecekte yapay zekaların, kendi inançlarını ve hayat amaçlarını ortaya çıkarması halinde görebiliriz. Bilim ve kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bu tip fikirlerin gelmesi de çok uzak değil gibi görünüyor.