Yapay Zekalı Asistan Savaşı: Samsung, Google'a Karşı!

Mobil cihazlar için yapay zekalı asistanı ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Samsung, Google'ın rakibi olacak.

Son birkaç gündür Galaxy S8 konusunda epey bir gelişme olmakta. Pek çok sızıntı ile karşımıza çıkan telefonun tasarım olarak nasıl bir şekilde geleceğini artık biliyoruz dersek yanlış olmaz.

Telefonun yazılımsal tarafına baktığımızda ise göze çarpan ilk yenilik, kuşkusuz Samsung'un yeni yapay zekalı asistanı Bixby. Yapay zekalı asistanların(AI) giderek arttığı şu dönemlerde Samsung, yeni amiral gemisi cihazında karşımıza kendi AI'ı ile çıkacak.

Tabii Samsung bu sektöre yeni adım atıyor ve bu doğrultuda Bixby için bazı soru işaretleri olduğu söylenebilir. Ancak gelen haberler doğrultusunda Bixby, baya gümbür gümbür diyebiliriz. Ve Bixby konusunda en fazla endişelenmesi gereken, Google Asistan.

Şu an için sadece Google Pixellerde mevcut olan Asistan, İngilizce ve Almanca olmak üzere iki dil desteklemekte. Samsung'un Bixby'ına baktığımızda ise yapay asistan karşımıza tam 8 dil desteği ile çıkacak.

Tabii asıl olay bu değil. Google, Asistan'ı ile Android cihazlarda yapay asistan olayını domine etmek istiyordu. Fakat Android cihazların pazar payında ciddi söz sahibi olan Samsung'un kendi asistanı ile gelmesi, Google'ı da şüphesiz sarsacaktır.

Kendi yapay zekalı asistanını geliştirmek, Samsung'un mobil cihaz sektöründeki geleceği açısından son derece önemli bir adım. Apple'a karşı akıllı cihaz sektöründe zirve yarışı veren Samsung, Bixby ile de elini güçlendirme amacında.

Bakalım Bixby beklentileri karşılayabilecek mi?