Yapay Zekalı Drone'un Kendi Kendine Uçmayı Öğrendiği Video!

Drone'lar gün geçtikçe gelişiyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde, içinde yapay zeka uygulaması bulunan bir drone; etraftaki cisimlere çarpa çarpa, deneme yanılma yöntemi ile uçmayı öğrendi.

ABD’nin Carnegie Mellon Üniversitesi’nde ilginç bir deney yapıldı. İçinde yapay zeka olan bir drone, uçmayı öğrenmesi için programlandı ve kapalı bir mekanda gözlemlendi. Drone 11.500 defa ve 20 farklı iç mekan yüzeyine çarparak 40 saat boyunca uçmayı öğrenmeye çalıştı. 40 saatin sonunda çevreyi tanıyan drone, etrafa çarpmadan uçmayı başarabildi.

CMU’nun Robotik Enstitüsü profesörlerinden Abhinav Gupta, “Özellikle drone'ların navigasyon problemi üzerinde çalışıyoruz. Birçok problemin aksine bu konudaki sorunumuz, veri azlığı değil fazlalığı.” Gupta ve arkadaşları, problemin çözümü için bilgisayar simülasyonu yerine drone'un çarpmasını sağlayacak bir framework geliştirmişler. Drone'a bir yerlere çarpana dek yavaş uçması deklare edilmiş. Çarpmadan sonra ise eski yerine dönmeye ve yeni bir rota çizmeye yönelik programlanmış. Bunu yapa yapa topladığı verilerle, başarılı ve otonom bir uçuş yapabilmeyi öğrenmiş.

Algoritması, çarpışma öncesi ve sonrası görüntüleri karşılaştırarak sonrasında karar verebilmesi durumunu içeriyor. Drone hala %100 verimli değil, ancak ilk başladığı noktadan gayet iyi bir konumda. Umarız gelecekte daha gelişmiş drone'lar geliştirilir ve insanoğlunun iyiliği yönünde kullanılır. Drone'un videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.