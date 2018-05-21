Lenovo Z5'in Yapay Zekalı Kamerasından Fotoğraflar Geldi

Lenovo'nun %95 ekran oranı ve çentiksiz tasarımıyla fark yaratmayı planladığı yapay zeka destekli yeni amiral gemisi Lenovo Z5 ile çekilen fotoğraflar geldi.

Geçtiğimiz günlerde yeni telefonlarının konsept bir çizimini yayınlayan Lenovo CEO'su Chang Cheng, şimdi de telefonla çekilmiş, yapay zeka destekli fotoğrafları yayınladı. Gelen çizime göre tasarlanmış örnek bir Lenovo Z5 görüntüsü aşağıdaki tweet'te olduğu gibi görünebilir.

Yayınlanan fotoğrafların hemen sol altında, "Lenovo Z5 - AI Dual Camera" şeklinde bir ibare bulunuyor. Tahmin ediyoruz ki telefonun kamerasındaki minik bir ayarla bu 'watermark' kapatılabilecektir. Kameranın özellikle manzara fotoğrafları çekerken, renk geçişlerini mükemmel bir biçimde ayırt ederek yansıtacağı söyleniyor.

Chang Cheng, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla telefonun 4 TB depolama alanı opsiyonu ile de geleceğini söylemişti. 4 TB gerçekten de akıllı telefon piyasasında hiç de alışık olmadığımız, devasa bir depolama alanı. Bunun dışında 256 GB ve 512 GB opsiyonları ile de gelecek olan telefonun, tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir tasarımla 14 Haziran'da tanıtılacağı açıklanmıştı.