Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte, insanlardan daha zeki bir makinenin (teknolojik bir yaşam formu?) ortaya çıkması zamanın akışı içerisinde varılması kaçınılmaz bir nokta olarak görülüyor. Ancak bazı iddialar, bu zamanın akışı sonunda varılacak noktaya görece az bir süre kaldığını söylüyor.

Eğer Ray Kurzweil'in masasına oturursak The singularity'nin 2045 yılında gerçekleşeceğine inanabiliriz. Louis Rosenberg ile birlikte hareket edersek bu tarihi 15 yıl kadar önceye yani 2030'a çekebiliriz. MIT'den Patrick Winston ise Kurzwil'e biraz daha yakın bir tarihi işaret ediyor:2040. Bu üç değerli bilim insanının ortaklaştığı en önemli nokta şüphesiz "The singularity" yani Teknolojik Tekillik yani "Gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek, medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değiştireceğine inanılan hipotezsel nokta."

Peki bu üç bilim adamının sunduğu tarihlerin bir önemi var mı? İnsanlık yüzyıllar boyunca teknolojiyi geliştirdi. Uzunca bir zamandır da yapay zeka üzerine çalışmalar yapılıyor ve varılan sonuç çok da tatmin edici değil. Bu bağlamda 15 yıllık bir zaman farkının bir önemi var mı? Yoksa asıl sorunsal gerçekten teknolojik tekilliğin yaklaşıp yaklaşmadığı mı?

Birçok insan tarafından "Yapay Zekanın Babası" olarak anılan, yapay zeka şirketi NNAISENSE’nin kurucu ortağı ve baş bilim insanı, İsviçre Yapay Zeka Laboratuvarı IDSIA'nın yöneticisi Jürgen Schmidhuber, konuyla ilgili açıklamalar yaptı ve teknolojik tekilliğin 30 yıl kadar uzakta olduğunu söyledi. Schmidhuber, araştırmalara ara verilmezse, beynimiz kadar çok bağlantıya sahip olan ancak daha hızlı ve oldukça ucuz bilişsel cihazları görebileceğimizi belirtti.

İnsan beyni kadar gelişmiş bir sisteme sahip ucuz bir cihaz düşünün. Bu düşünceniz sadece 50 yıl sonra bir gerçek haline gelebilir. Schmidhuber bu cihazlardan çok fazla olacağını ve yapay zekaların süper akıllı hale geleceklerini söyledi.

Günümüzde dünya, küresel ısınmadan mülteci krizine kadar çok karmaşık zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Bunların hepsi, zaman içinde, gezegendeki herkesi derin ve geri döndürülemez biçimde etkileyecek olan sorunlar olarak öne çıkıyor. Ancak asıl sarsıcı değişim bu krizlerin her birine nasıl tepki vereceğimizi etkileyecek ve o başka bir yerde gerçekleşecek. Schmidhuber, "Bütün bu karmaşıklık, yüzyılımızın gerçekten önemli gelişimine karşı duruyor ve bir endüstriyel devrimden çok daha fazlası." "İnsanı ve yaşamı aşan bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Kimyasal evrimden biyolojik hayat ortaya çıktığında, 3,5 milyar yıl önceydi, basit, cansız elementlerin rastgele bir bileşimi bugün gezegeni oluşturan türlerin ortaya çıkmasını sağladı. Schmidhuber, bugün de benzer bir şeyin olmak üzere olduğunu belirtirken "Şimdi evren, daha düşük karmaşıklıktan daha yüksek karmaşıklığa doğru benzer bir adım atıyor.” ifadelerini kullandı ve “Ve harika olacak" dedi. Siz ne düşünüyorsunuz teknolojik tekillik yakında mı?