Dünyayı işgal etmesinden önce yapay zekanın hayatımızı çok fena etkileyecek bir tehlikesi daha var.

Yapay zeka artık yıldan yıla değil, günden güne gelişme gelişme gösteren bir alan olmaya başladı. Amazon’un Alexa’sı, Zuckerberg’in Jarvis’i derken hayatımıza ‘destursuz’ girmeye başlayan yapay zekanın özellikle de iş alanında çok daha derinden sosyal etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray’dan açıklanan yeni bir rapor, yapay zekanın ABD’deki iş piyasasını gelecekte nasıl etkileyeceği yönünde hiç de iç açıcı olmayan bir tabloyu gözler önüne serdi. Carl Frey ve Michael Osbourne tarafından yapılan analiz, ABD’deki iş sahasının %47’sinin tehlikede olduğunu gösteriyor.

En çok etkilenecek meslekler arasında kamyon ve taksi sürücüleri (elbette otonom araçların bundaki etkisi büyük), üretim hattı çalışanları ve hizmet sektörünün (özellikle de restoranlar) olması bekleniyor.

Sonuç olarak bu tahminlerin gerçekleşmesiyle birlikte ortaya çıkacak işsizlik, milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde etkileyecek ve büyük ekonomik sorunların çıkmasına yol açacak.