Yapay Zekanın Geldiği Son Nokta: Zihin Okuma

Her geçen gün karşımıza daha şaşırtıcı bir şekilde çıkan yapay zeka, bu kez beyin algılamasına dayalı görüntüleri yeniden şekillendirerek çıkıyor.

Google'ın yapay zeka teknolojisi bazen aklımızı okuyor gibi görünebilir, ancak Kanada'nın Toronto Üniversitesi'ndeki sinirbilimciler, elektroensefalografi (EEG) ile toplanan verileri kullanarak beyin algılamasına dayalı görüntüleri yeniden yapılandırarak yapay zekanın hakkını veriyor.

Gönüllüler ile yapılan testte, konular EEG beyin dalgası okuma ekipmanına bağlandı ve yüzlerin görüntüleri gösterildi. Bu işlem gerçekleşirken deneklerin beyin aktiviteleri kaydedildi ve daha sonra makine algoritmaları kullanılarak veriler analiz edildi. Analiz sonucunda, araştırmacılar dijital olarak kişinin zihninde saklanan yüz imgesini yeniden oluşturmak için bu bilgileri kullanabiliyorlardı. Temel şekillerin aksine, yüzleri yeniden canlandırabilmek daha karmaşık olduğundan bu durum teknolojinin ilerleyişini bize gösteriyordu ki buda oldukça heyecan verici bir durum.

Yapay zekanın, insanların zihinlerini okumak için ilk kez kullanıldığı zamanlar şimdiler olmasa da EED verileri kullanılarak ilk defa bu veriler elde edildi. Önceki çalışmalar, kan akışındaki değişiklikleri saptayarak beyin aktivitesi ölçen fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) teknolojisini içeriyordu. İki teknik arasındaki en heyecan verici farklılıklar ise, EEG’nin çok daha taşınabilir, ucuz ve kısa sürede daha fazla ayrıntı veriyor olmasıydı.

Teknoloji, potansiyel olarak olası bir şüphelinin benzerliği hakkında rapor hazırlamak için kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilinir. Bir başka açıdan düşünecek olursa bu yenilik, sözlü olarak iletişim kurma yeteneğinden yoksun insanlara yardım etmenin bir yolu da olabilir.

Ekip gelecekte, bir kişinin anılarına dayanarak EEG verileri ile görüntüleri ne kadar etkili şekilde yenileyebileceklerine bakarak bu çalıştırmayı geliştirmeyi umuyor. Bunun yanı sıra, diğer nesnelerin doğru görüntülerini tekrar oluşturup oluşturamayacaklarını keşfetmek için yüzlerin ötesine geçme planları mevcut.

Teknolojinin geldiği nokta her geçen gün bizi şaşırtmakla kalmayarak daha da hızlı ilerlemeye devam ediyor. Sizce bu uygulama daha başka hangi alanlarda kullanılabilinir?