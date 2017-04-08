Yapay Zekanın Öğrenme Hızı İnsanınkiyle Aynı Olma Yolunda!

Yapay zekalı sistemlerin gelişimi son sürat devam ediyor.

İnsanlığın geleceğinde olmazsa olmaz şeylerden biri olarak görülen yapay zeka konusunda başta teknoloji sektörünün dev firmalarının başından olan isimler olmak üzere çoğu kişi hala endişeli. Pek çok insan, sonumuzun yapay zekaya sahip robotlar tarafından geleceğini düşünüyor.

Yapay zekayı bu denli ürkütücü kılan şey, bu sisteme sahip robotların bize fazlasıyla benziyor oluşları. Bunun nedeni ise yapay zekanın, insan beyninin çalışma şeklini taklit eden teknolojik sistemler sayesinde geliştiriliyor oluşu. Yani beynimizde olan çoğu şeyi teknoloji ile harmanlayarak yapay zekayı gün geçtikçe daha da etkili hale getiriyoruz. Bu tarz çalışmalar konusunda bilim insanlarının en son başardığı şey ise, yapay sinapslar.

İnsan beynindeki sinirsel ağlara benzeyen yapay sinir ağları, beynin konuşmayı ve görüntüleri işleme şeklini örnek alması için eğitilebilen algoritmalar barındırmakta. Fakat bu yapay sinir ağlarını çalıştırmak için fazlaca zaman ve enerji gerekiyor. İşte bu konuda gerekli adımları atmak için bir çeşitli üniversiteler ve araştırma merkezlerinden bir araya gelen bilim insanları, memristor adı verilen yapay sinaps geliştirmeyi başardılar.

İnsan beynindeki sinir hücreleri arasında bir nevi 'postacı' görevi gören sinapslar, uyarılmalarıyla eş orantılı olarak sinirler arasını bağlantılarını güçlendirerek kişinin öğrenmesini de hızlandırabilirler. Bilim insanlarının geliştirdiği memristor da sinapsların bu özelliklerini bir bakıma yerine getiriyor. Voltaj atışları kullanılarak, biyolojik sinir hücreleri gibi dirençleri ayarlanabilen memristorlar sayesinde sinaptik bağlantı direnç düşük olduğu zaman güçlü, güçlü olduğu zaman da düşük oluyor. Yani bu durumu şöyle de açıklayabiliriz; yapay sinaps olan memristorların öğrenme kapasitesi, dirence göre ayarlanabilir olacak.

Yapay zekalı sistemler, hali hazırda öğrenme kabiliyetleri gayet iyi olan sistemler. Günümüzde yapay zekalı robotlar izleyerek, analiz ederek ya da benzeri yöntemlerle oldukça hızlı öğrenebilmekteler. Memristorlar ise bu öğrenme işlemini, neredeyse bir insanınkine benzer şekilde hızlandırabilecek potansiyeldeler.

Yapay zekalı robotların gelecekte insanları yok edebilecekleri konusunda düşünceleriniz neler bilemiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var, o da bu robotların oldukça hızlı şekilde gelişiyor oluşları.