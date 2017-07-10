Yapay Zekaya Sahip, Sürücüsüz Drone'lar Geliyor!

Bilim insanları, Drone'lara yeni sensörler ve yepyeni bir yapay zeka ekleyerek, sürücüsüz çalışmalarını ve hatta Drone'ların istedikleri gibi hareket etmelerini sağlayacak teknoloji üzerinde çalışıyorlar.

Zürih'teki bilim insanları, önlerindeki tüm engelleri kaldırabilecek yeni bir drone üzerinde çalışıyorlar. Drone'lar üzerinde görme algoritmaları kullanarak, tabiri caizse 'ucuz' uçaklar üretmeyi amaçlıyorlar. Drone'lar, sahip olacakları yapay zeka sayesinde, çevrelerini kendi kendilerine öğrenebilecekler.

Kullanılan yapay zeka, drone'ların çevrelerini öğrenmelerini sağlıyor. Sahip olacakları kameralar ve sensörler sayesinde drone'lar, istedikleri yere girip çıkabilecekler, gezebilecekler ve hatta 3D görüntüler dahi oluşturabilecekler.

Drone'un nerde olduğunu bilmesek bile, sürücünün tıklayacağı bir düğme ile drone hemen ortaya çıkıyor. Yapay zeka sayesinde drone, o anda çevresini algılamaya başlıyor ve hedefe yönelik harita üzerinden yeni bir rota çiziyor. Kameraları sayesinde de herhangi bir sorunla karşılaşmadan, hedefine kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

Ayrıca bu teknoloji, drone'ların insansız çalışmasına da izin veriyor. Drone, gerçek zamanlı haritaları kullanarak şehirleri, ormanları ve hatta suyu bile algıladığı için rotasından şaşmıyor. Diğer bir şans ise, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılabilme olasılığı.

Araştırmacılar, alrgoritmanın cihazlar üzerindeki etkisini test ettiler. Bu testte, insanlara, drone'lar kullanılarak pizza servisi yapıldı. Sonuç ise oldukça olumluydu. Bir dahaki sefere gökyüzünde herhangi bir drone görürsek eğer, gerçekten birinin onu kullanıp kullanmadığını bilemeyebiliriz