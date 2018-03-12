Yapay Zekaya Sezgisel Düşünme Öğretilecek!

İnsanlarda sezginin tanımı zor olsa da, anlaması kolaydır. Bir sıra varsa sonuna geçmek, yanan bir nesneyi tutmamak gibi. Gelin bu konuyu yapay zeka açısından ele alan araştırmacılara bakalım.

Yapay zeka için sezgisel bir şeyi nasıl öğretiriz? Birçok araştırmacı bunu yapmaya çalıştı ve başarısız oldu. Ama bu durum, yakında değişeceğe benziyor. Microsoft ortak kurucusu Paul Allen, bu işe dahil oluyor. New York Times'a göre Allen, kâr amacı gütmeyen bilgisayar laboratuarı "Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2)" için bütçeye 125 milyon dolar daha ekleyerek mali kaynağını ikiye katlamayı planlıyor. Bu para akışı, robotlara “sezgi” öğretmeye odaklanan yeni bir girişim olan Project Alexandria'nın yanı sıra mevcut projelere de yönelecek.

Allen, bir basın açıklamasında “AI2'yi kurduğumda, yapay zekanın yeteneklerini etkili araştırmalarla genişletmek istedim” dedi. “Yapay zeka araştırmalarında ilk dönemlerde, sezgi üzerine odaklanan çoktu ama bu alan durdu. Yapay zeka hala 10 yaşındakilerin sahip olduğu şeylerden yoksun: sıradan sezgiler. Bu araştırmayı sahada büyük atılımlar elde etmek için yapıyoruz."

Makineler yeterince spesifik olmaları durumunda insan fonksiyonlarını taklit edebilir. Nesneleri tespit edip tanımlayabilir, tırmanabilir, ev satışı yapabilir, afet halinde yardım sağlayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirler. Ancak bu gelişmiş makineler bile basit sorular ve komutlardan daha fazlasını idare edemez. Bir insan bilmediği bir duruma yaklaşım ve uygun eylemi sezgi veya çıkarımlarla elde edebilirken makineler şu an için bunu yapamıyor.

AI2'nin CEO'su Oren Etzioni, basın açıklamasında “Yapay zekanın son başarılarına rağmen, insanlar için son derece kolay olan sezgisel davranışlar,onlar için son derece zor.” dedi. “Şu anda kullanılmakta olan hiçbir yapay zeka sistemi, 'çoraplarımı bir çekmeceye koyarsam, yarın hala orada olacak mı?' veya 'süt kutularının dolu olup olmadığını nasıl anlayabilirim?' sorusuna cevap veremez. Örneğin, AlphaGo, dünyanın bir numaralı Go oyuncusunu yendiğinde program Go'nun bir masa oyunu olduğunu bilmiyordu." diye ekledi.

Geometric Intelligence Company'nin kurucusu Gary Marcus, çocukların sezgi ve soyut düşünme duygusunu geliştirmelerinin yollarından ilham aldı. Imperial College Londra araştırmacıları, bir insanın bir yapay zeka için her şeyi etiketlediği bir teknik olan sembolik yapay zekaya odaklandı.

"Project Alexandria" bu soruna çok daha güçlü bir yaklaşım getirecek. Basın bültenine göre, araştırma makinesi, akıl yürütme ile bilgisayar vizyonunu bütünleştirecek ve sezgiyi ölçmenin bir yolunu bulacak. Araştırmacılar aynı zamanda insanlar tarafından sezgi kaynağını oluşturmayı planlıyorlar. Gary Marcus bu konuda “Project Alexandria hususunda çok heyecanlıyım, bu probleme odaklanmak için iyi bir zaman dilimi.” ifadelerini kullandı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın sezgisel düşünüp hareket edebilmesi halinde, kurgusal senaryoların gerçeğe dönüşmesi gibi, teknolojiyle insanlık bir gün karşı karşıya gelebilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.