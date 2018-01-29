Ünlü isimlerin yüzünü alıp bunları porno yıldızlarına koyan yapay zeka, bu sıralar Nicolas Cage’i oynamadığı az sayıda filme eklemeye çalışıyor.

Son birkaç aydır internetin en ürkütücü olaylarından biri yaşanıyor. Yapay zeka kullanılarak ünlülerin kafalarını porno yıldızlarına ekleme trendi, pek çok ünlü için yapılmaya başadı ve bazıları o kadar kaliteli oluyor ki gerçeği ile ayırt etmek zor olabiliyor. Kişilerin izni alınmadan böyle görsellerde editlenerek internet üzerinden paylaşılması taciz ve intikam pornosunu da önemli ölçüde artırabiliyor.

Teknoloji ve yapay zekalar bu şekilde kötü amaçlar için kullanılıyor olsa da, bu teknolojiyi iyi yönde de kullanabilirsiniz. Son dönemde Reddit kullanıcıları ünlüler için porno videosu oluşturmak yerine dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage’i daha önce hiç oynamadığı filmlere ekliyorlar. Cage, genelde her projenin içerisinde olmaya çalışan bir isim. Bunun farkında olan insanlar da onu daha fazla projede görmek için eğlenceli GIF videoları hazırlıyorlar.

Yapay zeka yardımı ile James Bond, Indiana Jones, Lost Ark Raiders, Batman V Superman gibi filmlere giren Cage, son dönemde internetin yeni trendi olmaya başladı. Bu videolardan sorumlu Reddit kullanıcısı “deepfakes”, Cage’i Saturday Night Live’a Andy Samberg’ün yerine eklemeyi başardı. Son derece gerçekçi bir görünüm sunan yapay zeka, bu kliplerin ne kadar büyük bir hızla “daha iyi” olduğunu bizlere gösteriyor. Cage’e olanlar gibi eğlenceli editler için yapay zekayı kullanmak çok güzel bir şey, ancak işin içine insanların yüzünü porno videolarına eklemek girince sıkıntıya yol açıyor.

Peki, sizce bu yapay zeka ne yönde ilerliyor? Nicolas Cage gibi eğlendirmeye yönelik bir şekilde ilerleyip, porno görüntüleri gibi kişilerin haklarını ihlal eden şeylerden sıyrılacak mı, yoksa tam aksine eğlenceden ziyade genel anlamıyla porno içerikli videolar oluşturmak için mi kullanılacak? Yorumlarınızı bekliyorum.