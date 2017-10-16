Yapı Kredi Bankası’ndan Gelen Garip ‘Gökay 425’ Bildirimi

Yapı Kredi Bankası’dan birçok kullanıcıya ‘Gökay 425’ yazılı bir bildirim düşmüş durumda. İşin garip kısmı ise bunun ne anlama geldiği konusunda kimsenin bir fikrinin olmayışı.

İnternet bankacılığı, işlemlerimizi bankalara gitmeden kısa süre içerisinde mobil olarak halletmemiz açısından son derece kullanışlı bir sistemdir, fakat işin içerisinde internet olduğu için ayrıca ‘hacklenebilir’ veya suistimal edilebilir bir sistemdir de. Şu sıralar Yapı Kredi Bankası’nın internet bankacılığını kullananlar, telefonlarına gelen garip bir bildirimin ne olduğunu çözmekle meşguller.

Birçok kişi, bunun hesaplarına sızılması için düzenlenen bir ‘yem’ olduğunu düşünse de şimdilik bankası hesabı boşaltılan bir kullanıcı bulunmuyor. Fakat kafaları karıştıran en önemli detay, bu bildirimin ardından Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına hiçbir türlü giriş yapılamıyor olması.

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Konuyla ilgili bir diğer teori ise bildirimin, uygulamanın geliştiricilerinden bir tanesinin hatası sonucu gelmiş olabileceği yönünde. Zira bankanın, durumun farkına varıp gerekli önlemi alana kadar internet bankacılığını deaktif duruma getirdiği düşünülüyor.

Bankadan en kısa sürede konuyla ilgili bir açıklama geleceğini tahmin ediyoruz. Biz de bu bildirimin hangi sebeple geldiğini fazlasıyla merak ediyoruz.

Güncelleme: Yapı Kredi'nin resmi Twitter sayfasından aşağıdaki gönderi paylaşıldı: