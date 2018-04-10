Yapı Kredi Bankası’nın YouTube sayfasından paylaştığı Bir çocuk için istenebilecek tek şey eğitim' başlıklı reklam filmi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Reklam filmleri, herhangi bir ürünün tanıtımı dışında sosyal mesajlar içermesi sebebiyle reklamı yayınlayan kurumlarla ilgili de bir fikir sahibi olmamızı sağlar. Bazı firmalar yayınladıkları reklam filmleriyle eleştiri oklarının hedefi olurken, bazıları ise göz yaşlarınızı tutamayacağınız sosyal sorumluluk mesajlarıyla bizlere ‘insan’ olduğumuzu hatırlatır. Yapı Kredi Bankası’nın son reklam filmi, biraz önce bahsettiğim mesajlardan ikinci olan kısmı içeriyor.

Dün akşam saatlerinde yayınlanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran reklam filmi, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu okutmak için eve gelen ekibi konu alıyor. İlk başlarda sanki sinirinizi bozacak bir gelişme yaşanacak gibi olsa da sonradan işin aslı ortaya çıkıyor.