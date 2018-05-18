Maymunların Yatağı, İnsanlardan Temiz Çıktı

Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan bir bilimsel makaleye göre insan yatağı ne kadar temiz tutulmaya çalışılsa da maymunlarınkinden daha temiz olamıyor.

Yapılan araştırmalar, standart bir insan ve maymun yatağı üzerinden gerçekleştirildi. Buna göre standart bir yorganda 20 binden fazla, yatağın tamamında ise 10 milyondan fazla bakteri ve zerreciğin bulunduğu açıklandı. Bu pis maddeleri ise ölü deriler, tozlar ve dışkısal atıklar oluşturuyor.

İşin maymunlar kısmına gelelim. Araştırmacılar, Tanzanya'daki 41 şempanze yuvasından çeşitli örnekler toplayarak ne kadar temiz olduklarını test etmeye başladı. Araştırma sonucunda, yataklarda insan yatağından çok daha az kirli maddeye rastlandı. Bu yuvalardaki bakterilerin de açık alanda uyumalarından ötürü yatak çevresinden gelen maddeler olduğu belirtilmiş.

41 yatağın 15'inde herhangi bir bit veya keneye rastlanılmadığını açığa çıkaran araştırma, özellikle insanların uyurken kullandıkları yastıkların üçte biri ağırlığında bakteri ve toz bulundurduğunu da açıklıyor.