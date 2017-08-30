ABD'de Bir İnşaat Kazısında Dinozor Kemikleri Bulundu!

ABD'de yapılan inşaat kazılarında triceratops türündeki dinozorlardan birine ait olan kemikler bulundu.

Colorado'daki inşaat işçileri inanılmaz bir şey keşfettiler. Bu keşif, 66 milyon yıl öncesine ait bir dinozorun kemikleri. Triceratops olarak bilinen dinozorun kemikleri tam anlamıyla meydana çıkmadı ve yerin altında kalan kısımlar bulunuyor. Ancak araştırmacılar böylesine bir dinozorun kemiklerine rastladıkları için oldukça heyecanlı ve kalan kısımlar da gün yüzüne çıkarılacak.

Fosil, geçtiğimiz hafta Colorado eyaletinde bir halk güvenlik binası inşaatı sırasında bulundu. İnşaat işçileri, yükleyicileri kullanarak zemin malzemesini kaldırırken dinozor kalıntılarını gördüler. Gördükleri nesnelerin fosil olabileceğini düşünerek çalışmaları durdurdular ve uygun makamları bilgilendirdiler.

Denver Doğal ve Bilim Müzesi'nin yetkilisi Joe Sertich, kemiklerin çıkarılması üzerinde çalışan mürettebatın şimdiye dek bir omuz kısmının ve boynuzun tespit edildiğini söyledi. Aslında boynuz ilk olarak tespit edildiğinde bacak kemiği sanılmıştı ancak detaylı incelemelerle boynuz olduğu kesinleşmiş oldu.

Yapılan kazı çalışmalarının fotoğrafları, geçtiğimiz günlerde Twitter sayfasından paylaşıldı. Thornton'un web sitesinde yayınlanan resmi bir bildiride, yetkililerin ve müze bilimcilerinin yerinde olduklarını, inşaat ekiplerinin şimdilik çalışmalarını durdurduklarını açıkladı. Ayrıca ekip, bu dinozordan başka dinozor kalıntıları olabileceği gerekçesiyle çevreyi de incelemeye başladılar.

Bu tarz incelemeler genelde uzun zamanlar alıyor. Ancak araştırmacılar gerçekten şüphe duymadıkça bu tarz girişimlerde bulunmuyor. Bu yüzden araştırmalar dahilinde yeni haberler gelebilir ve başka dinozor kalıntıları da bulunabilir.