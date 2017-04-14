Galaxy s8'in içini açan Youtube kanalı, bataryayı delerek son derece tehlikeli bir an yaşadılar. Samsung'un batarya konusunda attığı adımlar doğru çıkmış gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy S8 çıktığı zaman telefonun muhteşem özelliklerle birlikte geleceğini az çok tahmin edebiliyorduk. Ancak akıllarımıza takılan asıl soru, Note 7 ile tam bir fiyaskoya dönen bataryalardı. Bildiğiniz gibi Galaxy S8, Galaxy S7 ve Note 7’den sonra bataryaları düşürme kararı almıştı. Bu kararın altında bataryaların daha güvenli durumda çalışması yatıyor olabilir. Sonuçta şirket, belirli bir alana güçlü bir batarya sokmaya çalışarak bataryaların patlama şansını artırıyordı.

What’s Inside isimli Youtube kanalı, Galaxy S8’in kendisine ve özellikle bataryasına yönelik bir test uyguladı. Daha önce TechRax Youtube kanalının uyguladığı testlerden çıkan telefonla yapılan testlerde, Samsung’un batarya konusunda bir daha kullanıcı hayatını riske atmayacağı sözü gerçek olmuş gibi gözüküyor.

Videoda Galaxy S8’in kapağını açıyorlar ve karşımıza ilk olarak kablosuz şarj modülü çıkıyor. Bunu geçtikten sonra telefonun içerisinde yer alan diğer donanımlar ortaya çıkıyor. Telefonun arka kamerası yuvasında hareket etmesi, ileride sert çarpmalarda kameranın odağının kayabileceğini akıllara getiriyor.

Bundan sonra, otomatik küçük testere ile telefonun ortasından delmeye başlayan ekip bataryanın ufak bir kısmını testereye kaptırınca, telefonun bataryası iyiden iyiye şişmeye başlıyor. Ekip telefonun patlayacağını düşünse de telefon patlamıyor, ancak çok fazla ısınıyor. Yapılan absürt deneylere bile dayanabilen Galaxy S8 bataryası, şimdilik bizlerden geçer not almış gibi duruyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.