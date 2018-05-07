Karbon salınımı ve hava kirliliğinin internet üzerinden yapılan bir aramayla nasıl arttığı ilk etapta anlaşılmasa da, durum aslında hayli ciddi.

İnternette atılan her adım aslında gezegenimizi tahmin edebileceğimizden fazla etkiliyor. Kimsenin aklına gelmeyen bir durum olsa da inernet kullanmamızı sağlayan sistemler aslında yüksek miktarda enerji harcıyor ve göz ardı edilebilecek kadar basit bir konu değil. İnternetin karbon ayak izinin %40'ını ise Google oluşturuyor. Günde 3,5 milyar arama yapılan Google, internetin 'en zararlı fabrikası' olarak görülüyor.

İnternetin bir 'bulut' olduğunu düşünsekte aslında bu dev ağın bir de görmediğimiz fiziksel kısmı var. Milyonlarca sunucu, veri merkezi ve bunların bağlı olduğu denizaşırı kablolar ile yönlendiricilerin harcadığı enerji miktarı çok fazla, ancak bundan aslında pek de haberdar değiliz.

Rakamların ciddiyetinin artık fark edilmesi için Joana Moll isimli bir araştırmacı bir internet sitesi oluşturmuş ve Google'ın anlık olarak güncellenen karbons salınımını gözler önüne sermiş. Eğer anlık rakamlara göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Moll, internetin fiziksel boyutunun bu kadar göz ardı edilmesinin çok yanlış olduğunu ve bu konuda da adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Sitesinde yayınlanan rakamların ortalama olduğunu ve net etkinin hesaplanması için daha detaylı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini açıklayan Moll, Google'ın aslında bu konunun farkında olduğunu ve çeşitli önlemler aldığını söylüyor, ancak belli ki bu önlemler yeterli değil.

Moll'un bu konuda ortaya koyduğu bir diğer proje ise “DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST” ismini verdiği bir başka internet sitesi. Bu sitede de Google'da geçirilen vakit boyunca karbon salınımını engellemek için enerji harcayan ağaç miktarını resmediyor, merak edenler için link burada. Konunun yakın gelecekte önem kazanması ve kamuoyunun internet karbon salınımı hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.