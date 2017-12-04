Yapılan Testlerde Touch ID, Face ID’yi Ağır Tokatladı!

Apple’ın dokunmatik güvenlik doğrulaması Touch ID, hız konusunda Face ID’yi geride bırakmayı başardı.

Apple, yaklaşık 1 ay önce piyasaya sunduğu yeni nesil telefonu iPhone X’da Touch ID teknolojisini bırakarak, yepyeni bir doğrulama sistemi olan Face ID’ye geçiş yaptı. Şirketin açıklamalarına göre Face ID, çok daha güvenilir bir sistem ve aynı zamanda Touch ID’ye göre daha hızlı çalışıyor.

Peki, bunu gerçekte yapabiliyor mu? Digitaltrends'in yaptığı incelemeler sonucunda Face ID’li iPhone X’la Touch ID’li iPhone 8 Plus karşılaştırıldı. İki telefonun da hem kilit açma ekranları hem de ödeme sistemi gibi doğrulamalarda yapılan testler sonucunda, ortaya Face ID’nin konuşulduğu kadar hızlı olmadığı anlaşıldı. Face ID hızlı olmasına hızlı, ancak Touch ID ile karşılaştırıldığında bir adım geriden geliyor.

DigitalTrends’in yaptığı testlere göre doğrulama adımlarının performansları:

Ayakta: Touch ID, ayaktayken Face ID’den biraz daha hızlı açılıyor.

Apple Pay: Touch ID, kilit ekran açılışındaki başarısını burada da devam ettiriyor. Face ID, Touch ID’nin burada da gerisinde kalıyor.

Bir Uygulama İndirme: Aynı şekilde Touch ID’nin bir adım daha önce olduğunu görüyoruz.

Yürüme: Ayakta durmakla birebir aynı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Koşma: Koşarken yaşanan harekete rağmen Touch ID, Face ID’nin yine bir adım ötesinde.

Bisiklet Sürmek: Touch ID burada yalnızca hızlı değil, aynı zamanda güvenilir olanı. Bisiklet sürerken ekranı olduğu gibi yüzünüzün önüne getirmek pek güzel sonuçlar doğurmayabilir.

iPhone X’da daha büyük bir ekran kullanıldı kullanılmasına, ancak bunu yaparken Touch ID gibi çok önemli bir doğrulama sisteminden feragat edildi. Peki, sizce Face ID’nin daha hızlı olduğu herhangi bir yer olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.