iPhone X, Tüm Zamanların En Kırılgan iPhone'u!

iPhone X için yapılan düşürme testleri, telefonun çok kırılgan olduğunu gösteriyor. Adeta cebimizde 6100 TL'lik bir cam parçası taşıyacağız.

Apple, iPhone X’da kullanılan camların bir telefonda kullanılan en kaliteli camlar olduğunu söylüyor; ancak buna rağmen şirketin alüminyumdan vazgeçmesi, telefonu çok kırılgan yaptı.

Düşme testlerinden başarısız bir şekilde ayrılan iPhone X, kullanırken çok fazla dikkat edilmesi gereken telefonlardan birisi. Ön yüzeyinin tamamen ekrandan oluştuğunu bir kenara koyarsak, telefonun arka tarafında da cam kullanıldığı için telefon düşme testlerinden çok yüksek ihtimalle kırılarak ayrılıyor.

SquareTrade’in yaptığı iPhone X düşme testinde cihazın 1.8 metreden tek bir dik düşüşte ekranının kullanılamaz hale geldiğini görüyoruz. İşin ilginci telefonun ekranın dışında yüz tanıma teknolojisi de(Face ID) kullanılamaz hale geliyor ve haliyle telefona giriş yapılamıyor.

6.100 TL gibi astronomik rakamlara satın alabildiğimiz bir telefonun daha sağlam olmasını beklerdim. Samsung’un eğimli ekranlarında bile daha başarılı testler çıkarabildiği düşünüldüğünde, iPhone X’un bu konudan başı fazlasıyla ağrıyacak gibi duruyor.

iPhone X’u Tamir Ettirmek Bir Servet

Hani 'bunu tamir ettireceğini git yenisini al' derler ya, işte iPhone X’un tamir masrafı da öyle. Telefonun dış kısmında ciddi zararlar geliyor gelmesine, ancak gerek çift batarya, gerekse de katlanmış anakart gibi düzenli iç tasarım da bu darbeden nasibini alabiliyor. Yalnızca bir ekran değişimi için 349 dolar(vergiler hariç 1350 TL) para isteyen Apple'ın telefonu darbe alan insanlara pek iyi davrandığı söylenemez. iPhone X’da tek bir düşme olayında 2000 TL’den aşağı kurtulamayacak kullanıcılar, bu yüzden telefona karşı daha dikkatli yaklaşabilirler.

Daha önce yaptığımız haberde iFixit’in cihazın içini açtığını söylemiştik. Telefonun içini açmak ve tamir yapmak kolay olsa da, değiştirilecek parçaları satın almak büyük maliyetlere mal olabiliyor.

Bu arada dilerseniz, birkaç gün önce paylaştığımız iPhone X inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.