Manyetik Navigasyon, Deniz Kaplumbağalarına Rehberlik Ediyor

Chapel Hill’de bulunan North Carolina Üniversitesi’nde çalışmalar yürüten araştırmacılar, deniz kaplumbağalarının manyetik navigasyon ve yuvalama davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koydular.

Chapel Hill biyologları Kenneth J. Lohmann ve J. Roger Brothers’ın yaptığı yeni bir araştırmaya göre, benzer manyetik alana sahip plajlara yuva yapan deniz kaplumbağaları genetik olarak birbirine benziyordu. Bu gün Current Biology dergisinde yayınlanan bu bilgi, aslına bakılırsa bilim dünyası için oldukça heyecan vericiydi.

Manyetik alanlar, yuvalama kumsallarının coğrafi yakınlığına veya çevresel özelliklerine bakılmaksızın, yuvalayan deniz kaplumbağaları arasındaki genetik benzerliğin en güçlü göstergesiydi ve aslına bakılırda bu bulgular Lohmann ve Brothers’ın daha önceki araştırmalarını destekliyordu. Bu durum ise yuvalayan deniz kaplumbağalarının yuvaladıkları sahile geri dönmek için manyetik alanları kullandığının göstergesiydi. Anlayacağınız o ki, deniz kaplumbağaları yuvaladıkları alan yüz binlerce kilometre uzakta olsa bile, bu sahile geri dönebilirlerdi.

Ancak bu durum şu şekilde bir detay üzerine kuruluydu: Deniz kaplumbağalarının manyetik alan üzerine kurulu yolculuğu, elektrik hatları ve büyük sahil binalarının değişmesi halinde değişebilirdi. Yumurtadan çıktıkları sahile dönmek isteyen bu deniz canlıları, manyetik alanın değişmesi ile birlikte yollarını kaybedebilirlerdi.

Yani insanların yaptıkları değişimler deniz kaplumbağalarının yuvalarına ve yumurtladıkları sahillere dönmesini önemli ölçüde etkileyebilirdi. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?