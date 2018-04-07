2010 yılında dev şirket Canon'u, Alman belgesel yapımcısı Ivo Norenberg neredeyse yapımı imkansız bir lensi yapmasını isteyerek şirketi bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktı.

Dijital fotoğraf makineleri, lensleri ve video kameralarıyla ünlü şirket Canon 2010 yılında, 'vahşi hayata' dair filmleriyle bilinen Alman film yapımcısı Ivo Norenberg'in hayalindeki yapımı 'imkansız' lensi gerçekleştirdi. Canon bu zorluğu kabul ederek, aşağıdaki 7 dakikalık kısa video ile 70.000 dolarlık Canon CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9 EF-mount kamera lensinin çıkış öyküsünü anlattı.

Norenberg, başta yapımı imkansız görünen bu lensle 9144 ila 10668 santimetrelik bir mesafeden ve 121 ila 152 santimetrelik yükseklikten bir vahşi hayvan gözünden çeker gibi kayda alabilmek istiyordu. Canon, bu objektifi Super 35 sensörünü baz alarak yapmaya karar verdi. Ancak Norenberg bununla yetinmeyip manzaraları olabildiğince geniş açılardan çekmek istedi. Canon ise bu isteği de geri çevirmeyerek lensin geniş uçlu ve 50 mm olması gerektiğine karar verdi.

Geniş zoom mesafesi bu projeyi epey zorlaştırmıştı ve Canon bu durumu, "Canon optik lens ekibinin girdiği en zorlu proje olarak." değerlendiriyor. Yine de Canon meydan okumayı kabul etti ve birçok beyin fırtınası sonucunda Canon CINE-SERVO 50-1000mm adlı lens projesini nihayete erdirebildi. Lens, 2017'nin Ekim ayında piyasaya sürüldü.

Canon'un yapılması 'imkansız' olarak nitelendirilen lensinin hikayesi hakkında siz neler düşündünüz? Size de gerçekten etkileyeci gelmedi mi?