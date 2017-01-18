Yapımcılardan İddia: Geliştirilmiş En İyi Evernote, App Store'da!

Evernote geçmişteki hatalarını tekrarlamamak ve kaybettiklerini geri almak için yoğun bir uğraş veriyor. Bu yola ilk adım Evernote 8.0 ile atılıyor.

Evernote, son birkaç yılda kaybettiği müşterilerini geri kazanmaya çalışıyor. Not uygulamasının yeni sürümü nihayet App Store'da yayınlandı ve iOS destekli cihazlarca indirilebiliyor.

Evernote 8.0'un getirdiği en önemli değişiklik ise geliştirilmiş performans. Notlarınızı büyük bir hızla bulup düzenleyebiliyorsunuz. Yeni uygulama, kullanıcıların kişiselleştme isteklerini göz önünde bulundurarak tasarlanmış ve pek çok tema sunuyor.

Evernote 8.0, kullanıcıların notlarına daha hızlı erişmesini sağlayacak bir gezinme yapısı içeriyor. Giriş ekranı tamamen kaldırılmış, böylece gereksiz yüklerden kurtulunmuş.

Uygulamada ilk göze çarpan şey yeni ve zarif tasarım. Üstelik, Evernote 8.0 iki yeni farklı not arama opsiyonu içeriyor. Yeni bir not oluşturmak için yeşil "artı" işaret düğmesine dokunmanız kafi. Kullanıcıların ayrıca sesleri kaydetmek, görüntü yakalamak ve bildirimleri ayarlamak için bu düğmeye uzun süre basması kafi. Popüler yazılımda; başlıkları ve alt başlıkları oluşturmak için farklı renkler ve fontlar bulunacak.

Geliştiricilere göre, üretilmiş en iyi Evernote ile karşı karşıyayız. Böyle olup olmadığına karar vermek ise kullanıcılara kalmış.