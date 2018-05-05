Dünyada sırrı halen daha çözülememiş, olağanüstü bir kent Nan Madol. Yapımı tam 1000 yıl süren bu kent, Pasifik Okyanusundaki Mikronezya adasına kurulmuş.

Yapımına milattan sonra 1. yüzyılda başlanan Nan Madol'un tamamlanması, ancak 9. yüzyılda mümkün olabilmiş.

Kentin inşaasında boyları 4,5 metre ve daha uzun, ağırlıkları ise 5 ton ve fazlası olan, doğal olarak altıgen biçimli bazalt sütunlar kullanılmış. (Bazalt, yerkabuğunun çatlaklarından dışa­rı çıkan erimiş lavların soğuyup katılaşmasıyla oluşan volkanik bir kayaç türüdür.)

Kullanılan bazalt sütunlarının toplam ağırlığının yaklaşık 250 milyon ton olduğu sanılmakta.

Fakat anlaşılamayan şey, bu kadar çok bazalt sütununun buraya nereden ve nasıl getirildiği ve o bölgede herhangi bir metal kaynağı olmamasına karşın, yalnızca taş baltalar kullanılarak bu yapıların nasıl ortaya çıkarıldığıdır.

Konuyla alakalı bilimsel ve mantıklı bir açıklama yapmaya çalışan uzmanlar; nereden geldiği bilinmeyen bazalt blokların sallarla taşındığını, halat ve eğik rampalar marifetiyle de yerlerine konduğunu iddia ediyorlar.

Ama bu sefer de akla şu soru geliyor: Tonlarca ağırlıktaki bazalt bloklar, o yöredeki tek ulaşım aracı olan 'ağaçtan sallarla' oraya nasıl taşındı ve kullanılan 'ilkel halatlar' bu ağırlıklara nasıl dayanabildi?

92 yapay adacıktan oluşan Nan Madol'la ilgili sorulabilecek tek soru bu değil...





Örneğin, Roma İmparatorluğu bir bütün olarak 300 yıl varlığını sürdürebildi. Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) 900, Osmanlı İmparatorluğu 600, Batı Roma İmparatorluğu ise ancak 100 yıl dayanabildi. O halde, 1000 yılda bir şehir kuran bu uygarlık neredeymiş? Kimmiş bunlar? Arkeologlar, onların, 'Saudeleurlar' isimli bir hanedanlık olduğunu söylüyor.

Öyleyse, 1000 yıl çalışıp bir şehir kuran bu hanedanlığın; yaptığı öteki yapılar, kültürel miraslar nerede? Yok!

Bu konuyla ilgili daha birçok soru sıralayabiliriz elbette.

Fakat henüz bir tanesine bile 'tatmin edici' bir cevap verilememişken, sorduğumuz sorular bir nevi 'beyin fırtınası' olmaktan öteye de geçemiyor ne yazık ki.