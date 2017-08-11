Yapımı 1200 Saatten Uzun Süren GTA V Modu İndirmeye Açıldı!

Razed takma isimli mod geliştiricisi 1200 saatten fazla zaman harcayarak oluşturduğu NaturalVision Remastered modunu bitirdiğini açıkladı.

Rockstar ve Take-Two, bu yılın başlarında OpenIV'ü kapatarak GTA V'i modlardan arındırmışlardı. Bu gelişmenin ardından binlerce oyuncunun zaman ve emek harcayarak oluşturduğu modlar da havada kaldı. Bu durumdan kimse karlı çıkmadı ve oyuncular çok büyük tepki gösterdiler. Öyle ki Steam'da bir dönem en beğenilmeyen oyun GTA V olmuştu.

Razed olarak bilinen Jamal Rashid de bu mod geliştiricilerinden biri. Kendisi NaturalVision Remastered moduna 1200 saatten fazla emek harcamıştı, ancak OpenIV'ün kapatılmasıyla tüm emekleri karşılıksız kaldı. Razed, gelişmeleri öğrendikten sonra paniklediğini söylüyor ve ilk düşündüğü şey ''OpenIV kapanırsa ben ne yaparım'' olmuş.

Ardından gelen süreçte Rockstar oyuncuların tepkisine kulak verdi ve tek oyunculu modlar için OpenIV yasağını iptal etti.

Razed, bu modu geliştirirken Forza Horizon 3, Watch Dogs ve Grand Theft Auto 4 gibi oyunların yüksek derecedeki gerçekliğinden faydalandığını söylüyor. Modu yapmak için harcadığı 1200 saatin dışında mekanların gerçekliği için videoları ve fotoğrafları 40 saatten fazla incelemiş. Örneğin Trevor karakterinin kamyonetinin bulunduğu Bombay plajının görüntüleri Google Haritalar'da yeterince detaylı değilmiş. Bu nedenle internette bu bölgeyle ilgili saatlerce vlogları, insanların fotoğraflarını incelemiş (Bir insan kendini işine ancak bu kadar verebilirdi).

Razed, ''Diğer modları inceledim ve bana çekici gelmediler. Gün doğumundan gün batımına kadar net olan benzersiz bir şey yapmak istedim.'' dedi. Modun yapımı sırasında haftanın 7 günü 12 saat çalıştığı bile olmuş.

Jamal Rashid, tüm gönüllü işlerde olduğu gibi bu işin de bazen zorlu yollara girdiğini ve maddi sıkıntılardan dolayı bırakma noktasına geldiğini söyledi. Ancak erken teste katılanların ve mod topluluğundaki insanların güzel yorumları onu başladığı işe devam etmeye itmiş.

NaturalVision Remastered'in bu kadar güzel olmasının bir diğer nedeni de Razed'in daha önce oyunun geçtiği Kalifornia'ya hiç gitmemiş olması. Bu sayede Razed çok daha etkileyici bir mekan hayal edebildi.

NaturalVision Remastered artık tamamlandı. Eğer modu denemek isterseniz buraya tıklayarak indirebilir ya da buraya tıklayarak yalnızca görselleri inceleyebilirsiniz.