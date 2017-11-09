Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisinde iPhone X Çentiği Var!

Apple’ın 10. yıla özel olarak piyasaya sürdüğü iPhone X ekranındaki çentik, alternatif üreticiler arasından hızla sıyrılan Xiaomi’ye ilham oldu. Söylentilere göre firmanın yeni amiral gemisinin ekranında aynı çentikten olacak.

Xiaomi, Asya merkezli alternatif telefon üreticilerinin arasından sıyrıldı ve Android dünyasının iOS’a karşı en büyük kozlarından birisi haline geldi. Firmanın çerçevesiz ekran futyasını başlatan Mi Mix isimli cihazı 2016’da çıktığında çoğu tüketicinin aklını çeldi ve aynı tasarım başarısını Mi Mix 2 ile devam ettirdi. Yavaş yavaş küresel pazara girmeye hazırlanan firma, yeni bir amiral gemisi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre yeni cihaz, Mi Mix 2’nin doğrudan halefi olacak ve Mi Mix 2S adıyla piyasaya sunulacak.

Çin’in Facebook’u diyebileceğimiz Webio’ya sızdırılan görüntülerde Mi Mix 2S ekranında tanıdık şeyler görüyoruz:

O bir boşluk, o bir kara delik, o bir pop-up… Hayır hayır: O, iPhone X’un en çok eleştirilen tasarım özelliği, ekran çentiğinin ta kendisi:

Mi Mix 2 ve Mi Mix 2S arasındaki tasarım anlamındaki tek farkın böyle bir şey olması oldukça şaşırtıcı. iPhone X’dakinin akasine bu cihazdaki çentik daha fazla alan kaplıyor ve çerçeveleri genişletiyor. Xiaomi ekibi neden böyle birtasarım tercih etti bilinmez. Ancak sağlıklı düşünmedikleri kesin. Mi Mix 2 için alınan en büyük eleştiri ise cihazın ön kamerasının ekranın altında bulunmasıydı. Anlaşılan o ki firma, Apple'ın başlatıığı bu akıma katılmak için mantıklı gibi görünen bir neden buldu ve ön kamerayı bu şekilde üst tarafa taşıdı.

Xiaomi muhtemelen iPhone X’a ilişkin genel anlamda yapılan olumlu yorumların etkisinde kaldı. Fakat Apple’ın bu çentiği iPhone ekranına yerleştirmesinin güçlü bir sebebi var. Onlarca sensör ile Face ID gibi yüksek etkileşim gerektiren özelliklerin çalışmasını sağlayan TrueDepth teknolojisi. Xiaomi’nin bu teknolojiyi aynı şekilde uyarlayamayacağını kesin bir şekilde söyleyebiliriz.

Mi Mix 2S hakkında ortaya atılan bu iddialar umarız gerçek değillerdir. Firma kendini akıllı telefon dünyasının en ölümcül tasarım hatalarından birine mi kaptırdı? Yoksa tüm bunlar asılsız bir sızıntıdan mı ibaret? Zamanla göreceğiz.