Burnunu sokmadığı iş kalmayan Facebook, şimdi de direkt olarak Facebook üzerinden yemek siparişi hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Snapchat'ten kopyaladığı hikayeler özelliği ve video sistemini geliştirmesiyle birlikte neredeyse internetteki her şeyi kendi platformuna dahil etmeye çalışan Facebook, şimdi de yemek sipariş sistemini kendi platformuna entegre ediyor.

Facebook tarafından duyurulan yeni bir özelliğe göre artık kullanıcılar harici bir platforma ihtiyaç duymadan yakınındaki yemek siparişi verebilecekleri yerleri Facebook üzerinden görüntüleyebilecek ve yine harici bir platforma gerek kalmadan Facebook üzerinden tek dokunuşla yemek siparişi verebilecek. Yani kısacası Facebook şimdi de Yemek Sepeti gibi yemek siparişi üzerine kurulu olan girişimlerin ekmeğine göz dikmiş durumda.

Tabii öte yandan bu tarz servislerle bir sorun yaşamak istemeyen ve sıfırdan bu yemek siparişi ağını büyütmenin zor olacağını düşünen Facebook, çeşitli ülkelerde hizmet veren yemek siparişi verilebilen girişimlerle ortak çalışmalar yürüterek bu platformu çalıştırıyor. İlk olarak ABD'de bu hizmeti vermeye başlayan Facebook, bu tarafta Delivery.com ve Slice'ın yemek sipariş ağından yararlanacak. Ayrıca Facebook'un diğer ülkelerde de benzer anlaşmalar yaparak bu hizmetini yaygınlaştırması bekleniyor.