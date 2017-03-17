Call of Duty Oyuncuları İnternet Kafede Birbirine Girdiler!

Oyun oynarken oluşan adrenalin bazen olmaması gereken şeylere sebep olabiliyor. Söz konusu internet kafede yaşananlar ise o olaylardan.

Hiç şüphe yok ki oyuncuların çoğunluğu oyun oynamanın doğası gereği rekabet içinde oluyorlar. Aynı rekabetçi anlayışı sporcularda da görmek mümkün. Bunu akılda tutarak herhangi bir şey için mücadele veren yarışmacılar zaman zaman oldukça gergin olabiliyorlar. Takımlar halinde oynanan oyunlarda ise bazen bu gerginlikler hat safhaya ulaşabiliyor.

Ancak bu gerginliği her yerde kontrol altında tutabilmek herkesin harcı değil. İçinde bulunduğu durumu şiddete dönüştüren bir azınlık olduğunu söylemek mümkün. Oynamakta olduğunuz oyunun türü ne olursa olsun bu arkadaşlar her yerde karşılaşılan tipler aslında.

Oyun esnasında karşılaştıkları zorlukları ve şakalaşmaları kaldıramayan bu arkadaşlar. Oldukça sinirli bir şekilde rakiplerine karşı -eğer onlar yakınındaysa- şiddete başvurabiliyor.

2014 yılında yaşanan olayda Call of Duty serisinin sondan bir önceki oyunu Advanced Warfare’da bir maç esnasında bir arkadaş oyunu oynadığı konumu açık ediyor ve kazandıkları oyun sonunda rakip takımdaki oyuncuları trollemeye başlıyor. Bu duruma dayanamayan bir rakip takım oyuncusu arkadaşın oyuna giriş yaptığı internet kafeyi bulmaya ve yukarıda bahsettiğimiz o azınlığa dahil olmaya hevesleniyor. Ardından aşağıdaki görüntüler yaşanıyor:

İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun oyunları stres atmak için oynuyorsunuz. Hatırlatmakta fayda var: Oynadığınız oyunlar hayatınıza yön verecek kadar gerçekçi bir dünya sunmuyor. Heyecanlanabilir hatta sinirlenebilirsiniz fakar şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtiyor ve bu azınlığa dahil olmamanızı öneriyoruz.