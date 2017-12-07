Kimyasal Takviyeyle Vücut Geliştiren Çocuğun İbretlik Hali!

Spor yapmak ve fit bir vücuda, güçlü kaslara sahip olmak çoğu genci etkileyen bir durum. Bunun için doğru beslenmek ve disiplinli çalışmak yeterken, bu örnekte olduğu gibi kimyasal ilaçlar almanın geri dönüşü olmayan zararlara davetiye çıkartması muhtemel.

Temel Reis gibi ölümsüz bir karakteri hatırlamayan yoktur. Bir dönemin çocuklarına ıspanağı sevdiren süper güçlü kahramanımız, çizgi hatlarının orantısızlığı ile de tartışma konusu olmuştu. Onun Safinaz’ı kurtarmak için ıspanakla geliştirdiği kolları, ne yazık ki bazı gençlere de kötü örnek oluyor.

Diğer taraftan vücut geliştirme sporu, son derece disiplinli bir şekilde yaşamayı gerektiren bir spor dalı. Düzgün beslenme, uyku düzeni ve spor dışında yapılan hemen hemen her aktivite, vücut geliştiricilerin ilerleyişi için önemli kriterler. Bu alana merak salan genç sporcular ise, disipline uyum sağlamak ve her şeyi zor da olsa doğal yollarla kazanmaktan çekiniyorlar. Kimyasal ilaçlar, onları daha kolay vücut şekillendirmeye itiyor.

Elbette bu durumun geri dönüşü zor yan etkileri oluyor. 21 yaşındaki Rus asıllı Kirill Tereshin, “synthol” adı verilen bir ilaçla devasa biseps kaslarına sahip oldu:

Genç arkadaşımız aynı zamanda düzenli bir şekilde çalışmasına rağmen ilacın etkilerini hemen göremediğini belirtiyor. 24 inçlik boyutlara ulaşan kol kaslarının sadece görünümden ibaret olup, yeteri kadar güçlü olmamaları da cabası.

Temel Reis gibi kolları olan Krill, bu durumdan memnun olsa da zamanla kimyasal kullanımına heveslenen gençlere ibret oluyor:

Bir süre aynı ilacı kullanmaya devam edip durumun farkına varmayan genç, bir gece vakti ateşinin 40 dereceye kadar yükseldiğini ve ölecekmiş gibi hissettiğini dile getiriyor.

Bu durumdan kurtulan Kirill, synthol ilacı pahalı ve riskli olduğu için benzer bir karışımı evinde hazırlamaya karar veriyor. Ardından zeytinyağı, benzil alkol ve lidokanin maddelerinden olan ev yapımı karışımı vücuduna enjekte ediyor.

Sonrasında karşılaşılan tablo ise tam olarak bu:

Kolallarında yer yer kızarma ve morarmalar meydana gelen gencin, ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Ancak bu yaklaşımı ona büyük bir zarar vermek üzere ve bunun farkında bile değil.

Tıbbi olarak kaslara böyle maddeler enjekte etmek, onları ister satın alın isterseniz evde üretin, kas içinde kistler ve kanser türlerine neden olabilir. Aynı zamanda sinirlerin hasar görmesine, akciğer kaybına ve sonuç olarak ölüme neden olabilirler.

Kirill görünümünden son derece memnun olduğunu ve bu şekilde yaşamaya devam edeceğini söylüyor. Anlaşılan o ki bazı insanların söz konusu etkileri gözlemlemeden pes etmelerine imkan yok.

Biz de kendisinin sayesinde sizlere uyarımızı yapmış olalım. Kimyasal ilaç takviyeleri yüzünden sevdiği bir arkadaşını erken yaşlarda, kalp krizinden dolayı kaybeden birisi olarak bunları söylüyorum.

Aman gençler, dikkat.