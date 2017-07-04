Yaprağın Üzerindeki Tırtılı Görene Kocaman Alkış!

Birçok hayvan cinsi gibi tırtıllar da konakladıkları bitkilerin renkleriyle kamufle olarak, kelebek olma şanslarını yüksek oranda attırırlar. Tıpkı bu gözle ayırt etmesi neredeyse imkansız olan 'Baron Tırtılı' gibi.

Hayvanlar, diğer hayvanlar farkına varmasın diye kamuflaj yapma eğilimi gösterirler. Ya başkalarına av olmamak için, ya da avlarından gizlenmek için.

Baron tırtıllar da (Euthalia aconthea) avcı hayvanlardan korunmak için evrim geçiren hayvanlar arasında yer alıyorlar.

Hindistan ve Asya ülkelerinde yaşayan Baron tırtılı, eğer bir yaprak üzerinde durmuyorsa, çam ağacı iğnesi şekline dönüşür. Böylece kelebek olarak yeniden üretim yapmak için hayatta kalma şanslarını arttırıyorlar.

Bu türler, Singapur’da sıklıkla görülürler ve genellikle mango ağaçlarının yapraklarında bulunan tırtıllar, insanlar için rahatsız edici olabilirler. Bu şekilde kamufle olan tırtıl, yaprakla özdeşleşmiş krizaliti ile metamorfoza uğrayarak kelebeğe dönüşür.

Kelebek olarak ortaya çıkan tırtıl, tırtıl iken olduğu kadar iyi kamufle olamaz. Erkek kelebek kahverengi renkte, dişi kelebek ise daha soluk, yeşilimsi tonda olur.

Sert bir şekilde uçan bu kelebek, alçaktan uçar ve kendine ait bir bölgeyi kontrol eder.

Kelebeğin yaşam süresi

Kelebek gelişiminin dört evresi vardır: yumurta, larva, krizalit ve kelebek. Kelebek yumurtaları genellikle küçük olurlar ve üzerinde bulundukları bitkilerin alt bölümlerinde bulunurlar Sezon içerisinde yeterince erken bir zamanda bitki yaprağına yerleştirilen yumurtalar, bir hafta içerisinde kelebeğe dönüşürler. Fakat eğer geç konulacak olurlarsa, metamorfozlarını tamamlamak için bir sonraki mevsimi beklemek durumunda kalabilirler.

Bir sonraki aşama, tırtıl olma aşamasıdır. Tırtıl tüylü olabilir ve görünüşleri türler arasında farklılık arz eder. Bir tırtıl larva süreci boyunca büyümek için derisini birkaç kez değiştirmek durumunda kalır.

Bu deri değişimleri arasındaki süreye ‘instar’ denilir ve bu süreç, ortalama 4-5 hafta sürer. Son ‘instar’ sürecinde krizalit oluşur. Genellikle üzerinde yaşadıkları bitkinin rengine zıt renkte kamufle olur.

Krizalit süreci ortalama iki haftadır. Bu süreç içerisinde kelebek gelişir ve krizaliti kırarak dışarıya çıkar.