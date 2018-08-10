Ediacaran Organizması Dünya'nın İlk Hayvanlarından Olabilir

500 milyon yıldan fazladır fosil olarak korunan sıra dışı Ediacaran organizmalarının, Dünya üzerinde yaşamış ilk hayvanlardan biri olabileceği düşünülüyor.

Tokyo Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve Kuzeybatı Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, daha önce sırrı çözülemeyen fosilleşmiş organizmaların hayvanlara ait oldukları anlaşılmıştır. Ediacaran organizmaları ilk olarak 1940'ların ortalarında Güney Avustralya'daki Ediacara Tepeleri'nde keşfedilmiştir.

Uzun süreden beri araştırma içerisinde olan bilim insanları, antik kayalarda korunmuş olan bu tür organizmaların yaklaşık 200 farklı çeşidini keşfettiler, ancak bu organizmaların bir çeşit mantar, yosun veya başka bir şey olup olmadıklarına dair sorular devam etmekteydi. Kısa süre önce yayımlanan ve 206 yeni fosilin bulunduğunu ortaya koyan araştırmaya göre bulmaca çözülebilir. Bu fosiller, yaklaşık 518 milyon yıl öncesine dayanır ve eski, küçük bir deniz hayvanının korunmuş izlerini gösterir.

Yeni çalışma, Kambriyen devrine kadar uzanan, diğerlerinden daha uzun süre ayakta kalmayı başaran bir Ediacaran organizmasını işaret etmekte. Araştırmacılardan biri olan Jennifer Hoyal Cuthill, Stromatoveris fosillerinin Ediacaran organizmaları ile benzer özelliklere sahip olduğunu belirtti. Bilgisayar analizi ile ekip, Stromatoveris dahil Ediacaran organizmalarının, herhangi bir hayvan filosuna ait olmadığını, bunun yerine evrim ağacında kendi küçük cebine sahip olduklarını buldu. Keşfedilen canlılar, karmaşık hayvanlar ve süngerler arasında kalmaktadır.