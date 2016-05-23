Paylaşımlarıyla herkese kahkaha attıran Eylül Öztürk, her geçen gün takipçi kitlesini büyütmeye devam ediyor. Instagram fenomenini yakından tanıyalım.

Eylül Öztürk 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Annesi öğretmen olan Eylül Özkan, ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu. Annesi Belçika'ya öğretmen olarak gönderilince ortaokulu Belçika'da okuyan Eylül Özkan, bu sayede Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu arada yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katılan Eylül, 5 yıl boyunca bu grupla çeşitli oyunlarda rol aldı.

Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ni kazanan fenomen, bu okulun yabancı dil bölümü açılmaması yüzünden geçici olarak Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptı.

Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili ve Edebiyatı'na girerek başlayan fenomen, burada da müzik hayatına aktif olarak devam etti ve birçok grupta solist olarak yer aldı.

2014 Yılında Yükseklişe Geçti!

2014 yılında reklamlara çıkmaya başlayan fenomen, Knorr Çabuk Çorba'nın sosyal medya reklamlarında oynadı. Bu sırada sosyal medya ile tanışan yıldız, çektiği kısa videolar sayesinde yüzbinlerce kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline geldi.

Bir zamanların popüler uygulaması olan Vine'da Memeli Mestan rumuzuyla yaptığı paylaşımlar ile adını herkese duyurdu. Şimdi ise Instagram'a attığı kısa videolarla yoluna devam eden fenomen attığı, içerikler ile herkesi güldürmeye devam ediyor.

Milyonlarca kişi tarafından izlenen videolarını özenle hazırlayan fenomen, parodi şarkılarıyla günlük olarak hayranlarıyla buluşuyor. İşte Eylül Öztürk Özkan'ın paylaşımlarından birkaçı...