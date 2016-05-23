Dragoncon 2017'ye Game of Throne karakteri Olenna Tyrell'in Cosplay'ini yaparak katılan 85 yaşındaki büyükanne, fuara damgasını vurdu.

Her sene düzenlenen ve büyük bir kitlenin katıldığı Dragoncon 2017’de tüm zamanların en vahşi büyükannesi bulundu. Highgarden’ın başındaki isim Lady Olenna Tyrell’in cosplay’ini yapan 85 yaşındaki Game of Thrones hayranı ninemiz, Dragoncon 2017’ye damgasını vurmayı başardı.

Yazının buradan sonrasında Game of Thrones’la ilgili ufak da olsa spoilerlar yer alabilir.

Bildiğiniz gibi 7. sezonda yer alan “Kraliçenin İntikamı” isimli bölümde Lady Olenna Tyrell, Jamie Lannister’ın verdiği ilaçla öldürülüyordu. Son konuşmasıyla herkesin sevgisini kazanan Olenna Tyrell, birkaç sezon önce deli kraldan bile daha deli olan Joffrey’i öldürdüğünü söyleyip öyle ölüyor. Kralın gayri meşru babası Jaime’ye iletilen bu repliği de cosplay’e taşıyan büyükanne, “It Was me”(O bendim) repliği ile Joffrey’den nefret edenleri tek bir yerde toplamayı başardı.

Dragoncon 2017’ye birbirinden başarılı cosplay çalışmaları katılmış olmasına rağmen en çok ilgi çeken cosplaylerden birisi olan Lady Olenna, fuara gelen hemen herkesle fotoğraf çektirdi.

Ayrıca dizide öldüğünü görmediğimiz karakterin henüz ölmediği ile alakalı teorilere de değinen büyükanne, “Not Dead Yet”(Henüz ölmedim) repliğiyle de bu teoriyi destekleyenlere selam çaktı.

Game of Thrones’da her karakteri ayrı bir güzel hatırlıyoruz, ancak Olenna’yı Joffrey’i öldüren kişi olarak apayrı bir şekilde hatırlayacağız. Güzel uyu kral katili.