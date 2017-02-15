Dünyaya En Fazla Zarar Veren Bilim İnsanı: Thomas Midgley

Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar ve keşiflerle genelde insanlığa katkıda bulunurlar. Fakat Thomas Midgley için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz.

Thomas Midgley, tetraetil kurşun ve cfc’nin mucidi olan bir bilim insanı. 1944 yılında ölen Midgley, dünyaya en fazla zarar veren bilim insanı olarak biliniyor.

Midgley’in icatlarından olan tetraetil kurşun, nörotoksin özelliğine sahip bir madde. Bu madde, normalinden daha fazlasına maruz kalındığında canlıların beyninde ve merkezi sinir sisteminde, onarılamayacak düzeyde tahribat oluşturuyor. Yine bunun dışında yoğun miktarlarda alınan kurşun körlük, işitme ve böbrek yetersizliği, uykusuzluk gibi durumlara sebep oluyor.

Aslında madde, çağının en fazla yarar getirecek buluşlarından birisi olarak biliniyordu. Örneğin kurşun olarak üretilen otomobillerin %98’i bu maddeyle üretilmiş. Dolayısıyla otomobillerin üretildiği fabrikalarda çalışan milyonlarca insan, vücuduna yüksek dozlarda tetraetil kurşun bulaştırdı. Sonuç olarak önce birer ikişer, sonra beşer onar olacak şekilde ölümler başlamış. Midgley ise bir basın toplantısı düzenleyerek kurşunun zararlı olmadığını ispatlamak amacıyla buharını içine çekiyor. Halbuki 6 saniye boyunca maruz kalınan kurşun buharının vücuttan atılması, 1 yıl sürüyor.

Kurşun dışında Midgley’in, dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasına sebep olan bir buluşu daha var: Buzdolaplarında, parfüm ve deodorantlarda bulunan kloroflorokarbon (cfc) gazı. Bu gaz, günümüzün küresel ısınma problemini yaşamasına sebep olan en büyük etmenlerden. 1 kilogram cfc’nin 70 bin kilogramlık ozonu yok ediyor olması, sanırım gazın ne denli zararlı olduğunu anlamamız açısından yeterli.