Yaptığı Tuhaf Hareketlerle Sosyal Medyanın Gündemine Oturan Donald Trump’ın Oğlu: Barron Trump

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın oğlu Barron Trump, özellikle dış basında son günlerin en çok konuşulan ismi oldu.

Babası resmi olarak henüz birkaç gündür başkanlık koltuğunda oturan Barron Trump, son günlerin en çok konuşulan çocuğu oldu. Muhtemelen katıldığı sıkıcı politik ortamlar sebebiyle yaşıtı çocuklardan biraz farklı hareketlerde bulunan Barron, bazı kullanıcılar tarafından ise oldukça sempatik bulunuyor -bir bebeğe yaptığı şakalar bence de çok sempatik-.

Barron Trump için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Onun hemen altında ise Twitter’dan ve farklı platformlardan gelen yorumları göreceksiniz.