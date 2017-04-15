İki Türk'ün Yaptığı Bilgisayar Kasası Dünyada Ses Getirdi

Hollanda'da iki Türk ortağın tasarladığı yatay yapboz bilgisayar kasası projesi dünya çapında saygın ödüllerin sahibi oldu.

AA'nın haberine göre Hollanda'da yaşayan iki Türk mühendis ve iş insanı Muhammed Başalan ve Fatih Özgören, alüminyum gövdeden oluşan yatay ve taşınabilir şekilde tasarlanabilen, bilgisayar bileşenlerinin yapboz gibi takıldığı bir bilgisayar kasası icat etti. Başalan ve Özgören'in icadı olan bu bilgisayar kasası, dünyanın en saygın iki tasarım ödülünü kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl Taiwan'da düzenlenen Computex 2016 fuarında ürünlertini sergileyen şirketin sahibi iki Türk mühendisin yapboz gibi bileşenlerin takılabildiği kasa projesi IF Design Awards 2017 ve Reddot Awards 2017'de tasarım ödülü almayı başardı. Her iki ödül de 50 yılı aşkın süredir dağıtılıyor ve dünyanın en köklü şirketleri bu ödülleri almak için yarışıyor.

Hollanda merkezli şirketlerinde faaliyetlerini sürdüren iki Türk iş insanı sadece ödül almakla kalmamış aynı zamanda dünyadaki teknoloji medyasından da yoğun ilgi görmüş. Computex'e katılmalarıyla ilgili açıklama yapan Başalan Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamasında "Burada bizi uluslararası teknoloji medyaları ve dünya bilgisayar beyni hız yarışması kurumu ziyaret etti ve özel tasarlanmış bilgisayar kasaları ile alakalı kullanım ve kalite sıkıntılarını dile getirdiler."diyor.

Aynı zamanda ödül alan ve uluslararası medyanın dikkatini çeken bu proje dünyaya da ihracata başlamış. İki Türk ortak bu tasarımlarının ABD, Avusturya, Avrupa ve Asya ülkelerine satıldığını söylüyor. Elbette iki Türk iş insanının böyle bir başarıya imza atması harika bir şey ancak dileriz bir gün Türkiye merkezli bir şirketten de benzer bir başarı görürüz.