Uçuk kaçık dev robotlar tasarlayan ve tüm çalışmalarını YouTube’da yayımlayan işsiz ekip Megabots, çeyrek ton gelen dev bir bıçak hazırlayıp masum bir otomobilin üzerine bıraktı.

Ekip, bugüne kadar tasarlardığı dev yok edici robotlarla adını duyurmuştu. Hemen aklınıza Transformers gelmesin, zira söz konusu robotlar daha insancıl ve çok çok daha hantallar.

Bu şekilde yaptıkları devasa robotların eline çeşitli silahlar veren ve robotlarını tıpkı Rocky gibi eğiten ekip, robotlar için geliştirdikleri ekipmanları farklı yollarla test etmeye bayılıyor.

Ekip, artık hurdaya ayrılmak üzere bekletilen bir araç üzerinde, bir robot için geliştirdikleri 226 kilogramlık dev bıçağı deniyor. Aracın hurdaya ayrılmasının sebebi ise bir başka robotun hışmına uğraması.

Söz konusu araç, aslında tüm bu mücadeleye ortak olmadan evvel sağlam bir Toyota Prius’muş. Ne diyelim elinize sağlık çocuklar, görüntüleri hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: